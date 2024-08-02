بزشكيان: العلاقات مع بوليفيا إستراتيجية وقائمة على مواقف تحررية

ونقلت وكالت إرنا للأنباء عن بزشكيان قوله لدى استقباله وزيرة الخارجية البوليفية سليندا سوسا لوندا في طهران أمس: إن العلاقات بين إيران وبوليفيا إستراتيجية وودية وقائمة على أوجه الاشتراك والمواقف التحررية والداعية للاستقلال، مشيدا بموقف بوليفيا بقطع علاقاتها مع الكيان الصهيوني.



وشدد بزشكيان خلال اللقاء على أهمية واستعداد طهران لتمتين التعاون الثنائي بين البلدين.



بدورها أكدت سوسا لوندا حرص بلادها على المزيد من تعزيز العلاقات مع الجمهورية الإيرانية في إطار الاتفاقيات المبرمة بين البلدين، موضحة أن التعاون في قطاعات الطاقة والتجارة والزراعة والصناعة والمناجم والتكنولوجيا والاستثمارات تعد من المجالات التي تصبو إليها بوليفيا مع إيران، كما أعربت عن استعداد بلادها للتعاون مع طهران في مجال الترويج للتعددية القطبية على الصعيد الدولي، إلى ذلك أدانت سوسا لوندا جريمة اغتيال اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس في طهران وكذلك الجرائم المروعة التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة، وأكدت دعم بوليفيا للقضية الفلسطينية، مشيرة إلى أن بلادها كانت أول دولة في أمريكا اللاتينية تقطع علاقاتها بالكامل مع الكيان الصهيوني.