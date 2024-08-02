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الجمعة 2 آب 2024 ساعة 10:01

استنفار أميركي في التنف وأرياف دير الزور والحسكة

استنفار أميركي في التنف وأرياف دير الزور والحسكة
واشارت صحيفة الوطن السورية نقلا عن مصادر إعلامية معارضة، ان قوات الاحتلال الأميركية استنفرت في القواعد العسكرية غير الشرعية بالتوزاي مع تحركات عسكرية غرب الفرات، حيث شهدت كل من القواعد المتمركزة بحقل العمر النفطي شرق دير الزور ومعمل كونيكو للغاز شمالها وخراب الجير والشدادي، بريف الحسكة استنفاراً كبيراً، إضافة إلى قاعدة التنف، إذ رصدت قوات الاحتلال سرباً من الطائرات المسيرة كانت في طريقها لاختراق أجواء منطقة الـ55.

وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول في بيان الأربعاء الماضي (31 تموز 2024)، أن "قوات التحالف الدولي أقدمت على جريمة نكراء واعتداءٍ سافر بعد أن استهدفت، وبطائرات مقاتلة قادمة من خلف الحدود، مواقعَ عراقية تابعة للأجهزة الأمنية في شمال محافظة بابل، في الساعة 2245 من يوم أمس الثلاثاء".

وأشار إلى أن ذلك يأتي "على الرغم من كل الجهود عبر القنوات السياسية والدبلوماسية، والجهود المبذولة من اللجان الفنية العسكرية العليا، والتوصّل إلى مراحل متقدمة من إنهاء ملف تواجد وعمل قوات التحالف الدولي لمحاربة داعش بالعراق، والتحوّل إلى علاقة أمنية ثنائية مبنية على الاحترام المتبادل وتأكيد سيادة العراق وأمنه".

وبين، أن الهجوم أدى إلى "استشهاد عدد من منتسبي قواتنا الأمنية في الحشد الشعبي، وجرح عدد آخر منهم دون أي مبرر لهذا الفعل العدواني المتهور غير المسؤول".

واعتبر رسول، أن "هكذا تجاوزات خطيرة وغير محسوبة النتائج من شأنها أن تقوّض، وبدرجة كبيرة، كل الجهود وآليات وسياقات العمل الأمني المشترك لمحاربة داعش في العراق وسوريا، كما من شأنها أن تجرّ العراق والمنطقة برمتها إلى صراعات وحروب وتداعيات خطيرة".

وحمل "قوات التحالف الدولي المسؤولية الكاملة لهذه التداعيات بعد أن أقدَمت على هذا العدوان الغاشم".

وأكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، أن "العراق سيتخذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية المناسبة لحفظ حقوقه، وكل ما من شأنه أن يؤكد أمنه وسيادته على أراضيه وحمايتها، وما يكفل الأخذ بحق الشهداء الأبطال، ومحاسبة المسؤولين عن الاعتداء".

وأعلنت كتائب حزب الله العراقية تعرض عناصر تابعين لها، لاستهداف أميركي بالطيران المسير، مبينة أنهم كانوا يرومون تجربة "تقنية جديدة" للمسيرات الاستطلاعية من أجل مشاركة القوات الأمنية في حماية زوار الأربعين.
رقم : 1151484
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