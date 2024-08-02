فولودين: مادورو حقق فوزاً رئاسياً مشروعاً رغم محاولات واشنطن زعزعة استقرار بلاده

وكتب فولودين في منشور على التلغرام اليوم “صوت الفنزويليون لصالح الرئيس مادورو، ومراقبونا أكدوا شرعية فوزه.. إلا أن الانتخابات الرئاسية التي أجريت لم تحقق النتيجة التي عولت عليها واشنطن.. وكانت العاقبة معروفة، حيث اندلعت اضطرابات وأعمال عنف وشغب في كراكاس ومحاولات لزعزعة استقرار البلاد بأيدي المعارضة التي يغذيها البيت الأبيض.. فالولايات المتحدة تقدم على هذه الممارسات بعد خسارة تابعيها”.



وأضاف فولودين: “يجب أن نفهم مما يحدث في فنزويلا أن واشنطن تلعب وفق قواعدها الخاصة للحفاظ على الهيمنة وتوسيع نفوذها.. وأي نتيجة غير فوز مرشحها غير مقبولة بالنسبة لها، وهي تسعى حاليا لتقويض الوضع في فنزويلا عن طريق استخدام المعارضة التي تمولها هناك”.



وقال: “إن الأكاذيب والاستفزازات والمعايير المزدوجة وتحقيق الأهداف بأيدي الآخرين والتدخل في شؤون الدول الأخرى ذات السيادة أساليب متكاملة لسياسة الولايات المتحدة”.



وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أعلن أمس عن توقيف مئات الأشخاص الذين تم تدريبهم في الولايات المتحدة ودول أخرى لزعزعة الاستقرار وإثارة أعمال الشغب والعنف في فنزويلا خلال وبعد الانتخابات الرئاسية.



وفاز مادورو في الانتخابات التي أجريت في الثامن والعشرين من الشهر الماضي متغلباً على مرشح المعارضة أدموندو غونزاليس أوروتيا.