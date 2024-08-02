الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 2 آب 2024 ساعة 10:37

وزيرة خارجية أستراليا: موظفوا إغاثة قتلوا نتيجة إخفاقات "الجيش" الإسرائيلي

وزيرة خارجية أستراليا: موظفوا إغاثة قتلوا نتيجة إخفاقات "الجيش" الإسرائيلي
ولفتت وونغ إلى أنّ بلادها ستواصل الضغط من أجل المساءلة الكاملة، بما في ذلك أي اتهامات جنائية.

وكانت المنظمة قد أعلنت عن مقتل أعضاء فريقها في هجوم لـ "جيش" الاحتلال، أثناء قيامهم بتوصيل الغذاء إلى قطاع غزة. 

وقالت المنظمة، فجر الـ2 من نيسان/أبريل من العام الجاري، "يجب ألا يكون عمال الإغاثة الإنسانية والمدنيون أهدافاً على الإطلاق"، مشيرةً إلى أنّ ما ارتكبه الاحتلال يعدّ مأساة. 

كما كشف تقرير لموقع "ديكلاسيفايد" البريطاني، المتخصص بالصحافة الاستقصائية، أنّ الحكومة البريطانية تتستر على لقطات صورها سلاح الجو الملكي ضمن شريط مراقبة غزّة، يصوّر منذ اليوم الذي قتلت فيه "إسرائيل" عمال الإغاثة البريطانيين، لكنها ترفض نشره خشية المطالبة به كدليل في المحكمة الجنائية الدولية. 

وذكر التقرير أنّ وزارة الدفاع البريطانية تحتفظ بمقاطع فيديو من كاميرات تجسّس ومراقبة لغزّة، تعود إلى اليوم الذي قتلت فيه "إسرائيل" 7 من عمال الإغاثة الدوليين، لكنها ترفض نشر الشريط.
رقم : 1151491
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الآلاف يحضرون للمشاركة بتشييع الشهيد اسماعيل هنية في الدوحة
الآلاف يحضرون للمشاركة بتشييع الشهيد اسماعيل هنية في الدوحة
من الذي يقف وراء محاولة اغتيال البرهان؟
من الذي يقف وراء محاولة اغتيال البرهان؟
2 آب 2024
حماس تدعو لأداء صلاة الغائب على روح الشهيد إسماعيل هنية
حماس تدعو لأداء صلاة الغائب على روح الشهيد إسماعيل هنية
2 آب 2024
3 اصابات باقتحام الاحتلال نابلس والبيرة وبلدتي عقربا وحزما
3 اصابات باقتحام الاحتلال نابلس والبيرة وبلدتي عقربا وحزما
2 آب 2024
تزامناً مع تشييع رئيس مكتبها السياسي.. حماس تدعو ليوم غضب
تزامناً مع تشييع رئيس مكتبها السياسي.. حماس تدعو ليوم غضب
2 آب 2024
باكستان تعلن الجمعة يوم حداد على الشهيد إسماعيل هنية
باكستان تعلن الجمعة يوم حداد على الشهيد إسماعيل هنية
2 آب 2024
حزب الله يطلق صواريخ مضادة ‏للطائرات على طائرات العدو في الجنوب ويجبرها على ‏التراجع
حزب الله يطلق صواريخ مضادة ‏للطائرات على طائرات العدو في الجنوب ويجبرها على ‏التراجع
2 آب 2024
في اليوم 301 للعدوان.. شهداء وجرحى باستهداف الاحتلال شقة ومدرسة في غزة
في اليوم 301 للعدوان.. شهداء وجرحى باستهداف الاحتلال شقة ومدرسة في غزة
2 آب 2024
السيد نصر الله للإسرائيليين: ستبكون كثيراً.. وعليكم انتظار ردنا ضمن المرحلة الجديدة
السيد نصر الله للإسرائيليين: ستبكون كثيراً.. وعليكم انتظار ردنا ضمن المرحلة الجديدة
1 آب 2024
السيد خامنئي يؤم الصلاة على هنية.. والحيّة: اغتيال الشهيد أثار غضب محور المقاومة
السيد خامنئي يؤم الصلاة على هنية.. والحيّة: اغتيال الشهيد أثار غضب محور المقاومة
1 آب 2024
الفصائل الفلسطينية تعزّي بالشهيد شكر: اغتيال القادة يقوّي المقاومة في كل الساحات
الفصائل الفلسطينية تعزّي بالشهيد شكر: اغتيال القادة يقوّي المقاومة في كل الساحات
1 آب 2024
بدء مراسم تشييع الشهيد اسماعيل هنية في طهران
بدء مراسم تشييع الشهيد اسماعيل هنية في طهران
1 آب 2024
بعثة لبنان: الاعتداءات الإسرائيلية تهدد بجرّ المنطقة إلى حرب لا يمكن حصر نيرانها
بعثة لبنان: الاعتداءات الإسرائيلية تهدد بجرّ المنطقة إلى حرب لا يمكن حصر نيرانها
1 آب 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
إغلاق معبر رفح ..إصرار إسرائيلي على الإبادة الجماعية
السيد خامنئي: الطلاب الأميركيون كشفوا زيف حكومتهم تجاه حقوق الإنسان
هل تُعجّل مسيرة "يافا" اليمنية بوقف العدوان على غزة؟
السيد نصر الله للاحتلال: إذا دخلتم لبنان لن يبقى لديكم دبابات