الآلاف يحضرون للمشاركة بتشييع الشهيد اسماعيل هنية في الدوحة

وتجري الاستعدادات في الدوحة لتشييع جثمان الشهيد اسماعيل هنية بحضور شعبي ورسمي، قبل أن يوارى الثرى في مقبرة "الإمام المؤسس" في "لوسيل".

وأمس الخميس وصل جثمان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد إسماعيل هنية إلى الدوحة قادما من إيران.



وشيع اهالي العاصمة الايرانية طهران، أمس الخميس جثمان الشهيد اسماعيل هنية وذلك بعد اقامة قائد الثورة الاسلامية، الصلاة على جثمانه. وقد شُيع جثمانا الشهيد هنية ومرافقه من جامعة طهران حتى ساحة ازادي بمشاركة حاشدة من اهالي طهران.



واستشهد اسماعيل هنية الاربعاء في "غارة صهيونية" استهدفت مقر إقامته بطهران غداة مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.