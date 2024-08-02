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الجمعة 2 آب 2024 ساعة 11:28

عارف:رسالة الشعب الإيراني هي التضامن مع الشعب الفلسطيني المظلوم وتحرير القدس الشريف

عارف:رسالة الشعب الإيراني هي التضامن مع الشعب الفلسطيني المظلوم وتحرير القدس الشريف
وقبيل مغادرته الى قطر للمشاركة في مراسم تشييع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد إسماعيل هنية؛صرح النائب الاول لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية "محمد رضا عارف" بأن رسالة الشعب الإيراني والثورة الاسلامية الايرانية هي التضامن مع الشعب الفلسطيني المظلوم والمقاوم و تحقيق تطلعاته المشروعة والتي ارتبطت في العالم الإسلامي بتحرير القدس الشريف في السنوات التي تلت الثورة الاسلامية.

واضاف بأن هذه القضية هي ايضا قضية الشعب الايراني العزيز واهتمام الحكومات الايرانية واستراتيجياتها.

وفي هذا الصدد،تابع عارف معربا عن امله في أن تستمر الحركة التي نشأت في مسيرة المقاومة حتى تحقيق الهدف العظيم للأمة الإسلامية وهو تحرير القدس الشريف، وان تستمر ايران حكومة وشعبا في خدمة شعب فلسطين العزيز على نفس الوتيرة.
رقم : 1151505
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