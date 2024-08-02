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الجمعة 2 آب 2024 ساعة 12:31

استدعاء نائب السفير التركي لدى إسرائيل بعد تنكيس العلم التركي في السفارة التركية حداداً على هنية

استدعاء نائب السفير التركي لدى إسرائيل بعد تنكيس العلم التركي في السفارة التركية حداداً على هنية


وكانت صور أظهرت أن السفارة التركية في تل أبيب نكست علمها، حدادا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء.

واكد وزير الخرجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في تصريح له انه "أمرت باستدعاء نائب السفير التركي لدى إسرائيل، لتوبيخه بشدة بعد تنكيس العلم التركي في السفارة التركية في تل أبيب على خلفية اغتيال هنية".

وتابع كاتس: "لن تقبل إسرائيل عبارات المشاركة في الحداد على قاتل مثل إسماعيل هنية، الذي كان رئيس منظمة حماس الإرهابية التي ارتكبت أعمال الاغتصاب والقتل في 7 تشرين الاول، بل وصلى صلاة الشكر مع أصدقائه ورفاقه، وتمنى التوفيق للقتلة على خلفية الصور المروعة التي شاهدها من خلفية التلفزيون".
رقم : 1151518
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