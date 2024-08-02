منظمة التعاون الإسلامي تطالب بتحقيق عاجل بانتهاكات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين

وأدانت المنظمة في بيان لها اليوم نقلته وكالة وفا الفلسطينية تصعيد الاحتلال لجرائمه الوحشية وانتهاكاته غير المسبوقة بحق آلاف الأسرى الفلسطينيين التي وثقتها المؤسسات القانونية المتخصصة، والتي تضمنت جرائم إعدام وتعذيب وتجويع واغتصاب وعزل وحالات إخفاء قسري للمعتقلين من قطاع غزة.



وأشارت المنظمة إلى أن جرائم الاحتلال بحق الأسرى ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتشكل انتهاكاً صارخاً لكل المعايير والقواعد التي ينصّ عليها القانون الدولي الإنساني، مطالبة بإجراء تحقيق دولي عاجل في الظروف اللاإنسانية والانتهاكات المتواصلة ضد الأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال.