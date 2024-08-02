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الجمعة 2 آب 2024 ساعة 12:35
بدء مراسم تشييع الشهيد إسماعيل هنية في الدوحة
وأمس الخميس، وصل جثمان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إلى الدوحة قادما من إيران.
وكانت العاصمة الإيرانية قد شهدت أمس مراسم تشييع لرئيس المكتب السياسي لحماس بحضور رسمي وشعبي.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1151521
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