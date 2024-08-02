مباحثات هاتفية بين باقري ووزير الخارجية الجزائري حول تداعيات العمل الارهابي الصهيوني

واشار الى أن الكيان الصهيوني تجاوز الخط الأحمر للجمهورية الإسلامية الإيرانية باغتيال الشهيد إسماعيل هنية على اراضيها، مؤكدا على ان مما لا شك فيه ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستستخدم حقها المشروع والأصيل في معاقبة الصهاينة المجرمين بشكل حاسم وفعال.



واثنى على جهود الجزائر في دعمها لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن للتحقيق في العمل الإجرامي الذي ارتكبه الكيان الصهيوني باغتيال الشهيد إسماعيل هنية.



واكد باقري على ضرورة عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي من اجل التحقيق واتخاذ القرار بشأن هذا العمل الصهيوني الإجرامي.



بدوره أعرب وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف في هذه المحادثة الهاتفية عن تأييده لمبادرة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لعقد اجتماع طارىء لمنظمة التعاون الإسلامي لمواجهة الأعمال الإرهابية الصهيونية.



كما أكد عطاف على موقف الجزائر حكومة وشعبا في إدانة جريمة الكيان الصهيوني بشدة والمتمثلة باغتيال الشهيد إسماعيل هنية على الأراضي الإيرانية معتبرا اياها انتهاكا للسيادة الوطنية ووحدة أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية.