الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 2 آب 2024 ساعة 12:53

تركيا تحجب منصة إنستغرام لمنعها منشورات الشهيد إسماعيل هنية

تركيا تحجب منصة إنستغرام لمنعها منشورات الشهيد إسماعيل هنية
وتأتي الخطوة بعد تصريحات لرئيس دائرة الاتصال لدى الرئاسة التركية فخر الدين ألتون، انتقد فيها المنصة بسبب ما وصفه بقرارها منع منشورات التعازي في استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

وقال ألتون على منصة “إكس”: “إنها رقابة بكل بساطة”، مضيفا أن منصة “إنستغرام” لم تعز قرارها إلى أي انتهاك للسياسة.

ولم تدل شركة “ميتا”، الشركة الأم للمنصة بأي تعليق بعد، سواء على الحجب أو تصريحات ألتون.

ونشرت الهيئة التركية القرار الصادر في الثاني من أغسطس على موقعها الإلكتروني.

وكان رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، قد اتهم أمس الخميس، شركة “ميتا” بالجُبن، بعد حذف منشور له على منصة “فيسبوك” بشأن اغتيال الشهيد هنية، وذلك في أحدث خلاف بين الحكومة الماليزية والشركة بشأن المحتوى المحظور.

وماليزيا ذات الأغلبية المسلمة من أبرز داعمي القضية الفلسطينية، وكان إبراهيم قد نشر مقطع فيديو مسجلا لاتصال هاتفي مع قيادي في حماس لتقديم التعازي في استشهاد هنية، لكنه حذف في وقت لاحق.

وكتب رئيس الوزراء الماليزي على صفحته على “فيسبوك”: “لتكن هذه رسالة واضحة لا لبس فيها إلى ميتا، توقفوا عن مثل هذا الجُبن”.

ولم ترد شركة “ميتا” بعد على طلب للتعليق، وقالت وزارة الاتصالات الماليزية إنها ستتناول القضية في مؤتمر صحفي.

وكانت ماليزيا قد قدمت شكوى قبل ذلك لشركة “ميتا” بسبب حذف محتوى، بما في ذلك تغطية إعلامية محلية لاجتماع رئيس الوزراء الماليزي الأخير مع الشهيد هنية، والتي تمت استعادتها في وقت لاحق.
 
رقم : 1151524
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الآلاف يحضرون للمشاركة بتشييع الشهيد اسماعيل هنية في الدوحة
الآلاف يحضرون للمشاركة بتشييع الشهيد اسماعيل هنية في الدوحة
من الذي يقف وراء محاولة اغتيال البرهان؟
من الذي يقف وراء محاولة اغتيال البرهان؟
2 آب 2024
حماس تدعو لأداء صلاة الغائب على روح الشهيد إسماعيل هنية
حماس تدعو لأداء صلاة الغائب على روح الشهيد إسماعيل هنية
2 آب 2024
3 اصابات باقتحام الاحتلال نابلس والبيرة وبلدتي عقربا وحزما
3 اصابات باقتحام الاحتلال نابلس والبيرة وبلدتي عقربا وحزما
2 آب 2024
تزامناً مع تشييع رئيس مكتبها السياسي.. حماس تدعو ليوم غضب
تزامناً مع تشييع رئيس مكتبها السياسي.. حماس تدعو ليوم غضب
2 آب 2024
باكستان تعلن الجمعة يوم حداد على الشهيد إسماعيل هنية
باكستان تعلن الجمعة يوم حداد على الشهيد إسماعيل هنية
2 آب 2024
حزب الله يطلق صواريخ مضادة ‏للطائرات على طائرات العدو في الجنوب ويجبرها على ‏التراجع
حزب الله يطلق صواريخ مضادة ‏للطائرات على طائرات العدو في الجنوب ويجبرها على ‏التراجع
2 آب 2024
في اليوم 301 للعدوان.. شهداء وجرحى باستهداف الاحتلال شقة ومدرسة في غزة
في اليوم 301 للعدوان.. شهداء وجرحى باستهداف الاحتلال شقة ومدرسة في غزة
2 آب 2024
السيد نصر الله للإسرائيليين: ستبكون كثيراً.. وعليكم انتظار ردنا ضمن المرحلة الجديدة
السيد نصر الله للإسرائيليين: ستبكون كثيراً.. وعليكم انتظار ردنا ضمن المرحلة الجديدة
1 آب 2024
السيد خامنئي يؤم الصلاة على هنية.. والحيّة: اغتيال الشهيد أثار غضب محور المقاومة
السيد خامنئي يؤم الصلاة على هنية.. والحيّة: اغتيال الشهيد أثار غضب محور المقاومة
1 آب 2024
الفصائل الفلسطينية تعزّي بالشهيد شكر: اغتيال القادة يقوّي المقاومة في كل الساحات
الفصائل الفلسطينية تعزّي بالشهيد شكر: اغتيال القادة يقوّي المقاومة في كل الساحات
1 آب 2024
بدء مراسم تشييع الشهيد اسماعيل هنية في طهران
بدء مراسم تشييع الشهيد اسماعيل هنية في طهران
1 آب 2024
بعثة لبنان: الاعتداءات الإسرائيلية تهدد بجرّ المنطقة إلى حرب لا يمكن حصر نيرانها
بعثة لبنان: الاعتداءات الإسرائيلية تهدد بجرّ المنطقة إلى حرب لا يمكن حصر نيرانها
1 آب 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
إغلاق معبر رفح ..إصرار إسرائيلي على الإبادة الجماعية
السيد خامنئي: الطلاب الأميركيون كشفوا زيف حكومتهم تجاه حقوق الإنسان
هل تُعجّل مسيرة "يافا" اليمنية بوقف العدوان على غزة؟
السيد نصر الله للاحتلال: إذا دخلتم لبنان لن يبقى لديكم دبابات