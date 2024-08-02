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الجمعة 2 آب 2024 ساعة 16:14

وزير الخارجية المصري يبحث مع نظيره السعودي التطورات الإقليمية

وزير الخارجية المصري يبحث مع نظيره السعودي التطورات الإقليمية
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية والهجرة المصرية، أحمد أبو زيد، إن "عبد العاطي أكد خلال الاتصال على عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين، وسُبل دفع أوجه التعاون بين مصر والسعودية على مختلف الأصعدة"، مؤكداً حرصه على "استمرار التنسيق المتبادل والتشاور لمواجهة التحديات على الصعيدين الإقليمي والدولي".
 
كما ناقش الجانبان "التصعيد الإقليمي الخطر خلال الأيام الماضية نتيجة للسياسات الإسرائيلية المتطرفة، ونهج الاغتيالات التي تتبناه"، حيث شدد الوزير المصري على أهمية "وقف التصعيد الجاري، وضرورة اضطلاع القوى الدولية الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، بدورها ومسئوليتها في وقف وتيرة هذا التصعيد".
 
‏‎وأضاف أبو زيد أن "الاتصال تطرق إلى الجهود الجادة والحثيثة التي تبذلها القاهرة والرياض لحلحلة الأزمة السودانية، وإيقاف الصراع الدائر هناك بهدف الحفاظ على وحدة السودان الشقيق وسيادته، وذلك من خلال العمل المشترك على وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية" وفق تعبيره.
 
من جانبه، أعرب وزير الخارجية السعودي عن تطلعه لمواصلة مسيرة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، واستمرار التعاون المشترك لتعزيز وتيرة التنسيق والتشاور بما يتعلق بالقضايا والتحديات الإقليمية، وبما يحقق مصالح الشعبين، ويعمل على ضمان أمن واستقرار المنطقة.
 
رقم : 1151541
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