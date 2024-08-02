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الجمعة 2 آب 2024 ساعة 16:16

الشرطة النيجيرية قد تطلب مساعدة الجيش بعد الاحتجاجات العنيفة

الشرطة النيجيرية قد تطلب مساعدة الجيش بعد الاحتجاجات العنيفة
وبدت بعض المدن الكبرى، بما في ذلك العاصمة أبوجا، وكانو في الشمال، التي شهدت الخميس اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين وعمليات نهب، هادئة في وقت مبكر من صباح الجمعة حيث من المتوقع أن تستمر الاحتجاجات.
 
وأشار إيغبيتوكون، في وقت متأخر من يوم الخميس، إلى أن "الشرطة استنفرت كامل طاقتها ومستعدة للرد بسرعة على أي تهديدات أخرى للسلامة العامة والنظام".
 
وأضاف: "في ضوء الوضع الحالي، وضعت قوات الشرطة النيجيرية جميع الوحدات في حالة تأهب قصوى. إن الشرطة مجهزة للرد بشكل مناسب على الوضع المتطور وستحصل على مساعدة من الأجهزة الأمنية الأخرى، بما في ذلك الجيش عند الحاجة".
 
وكان متظاهرون أعربوا عن غضبهم من الإصلاحات الاقتصادية التي أجراها الرئيس النيجيري، بولا تينوبو، والتي تسببت بارتفاع التضخم وإضعاف العملة وفرض صعوبات متزايدة على المواطنين.
رقم : 1151543
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