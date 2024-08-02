لبنان: المقاومة تستهدف موقع السماقة.. وجنود الاحتلال في الضهيرة

كما استهدفت، بالأسلحة الصاروخية، موقع "السمّاقة"، في تلال ‏كفرشوبا اللبنانية المحتلة، معلنةً إصابته بشكل مباشر.

وبالقذائف المدفعية، استهدفت المقاومة، موقع "بياض بليدا"، وأعلنت عن إصابته بشكل مباشر.

وفي بيانات متتالية، صدرت عن حزب الله، أعلنت المقاومة أن استهدافها لـ"الضهيرة" و"السماقة" و"بياض بليدا"، أتى ضمن سياق دعمها للشعب الفلسطيني، و"إسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة".

وكانت المقاومة الإسلامية، قد أعلنت مساء الخميس، استهدافها مستوطنة "متسوفا" الإسرائيلية بعشرات صواريخ "الكاتيوشا"، رداً على اعتداء الاحتلال الذي استهدف بلدة شمع في الجنوب، بحيث استشهد عدد من المدنيين.

كما أعلنت عن إطلاق صواريخ مضادة ‏للطائرات على طائرات الاحتلال الحربية داخل الأجواء اللبنانية في الجنوب، مما أجبرها على ‏التراجع والانسحاب الى خلف الحدود‏ اللبنانية مع فلسطين.