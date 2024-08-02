سلامي في برقية للسيد نصر الله: "إسرائيل" ينتظرها الانتقام القاسي لاغتيال شكر

وفي البرقية، أكّد سلامي للسيد نصر الله، أنّ اغتيال السيد محسن "يبعث أملاً بانتصار عظيم لجبهة الحق"، وبأنّ "الصهاينة ينتظرهم الانتقام القاسي".

كما أشار إلى أنّ الشهيد القائد شكر "كان خلاصة شهداء حزب الله".

وارتقى السيد محسن، في الـ 30 من شهر تموز/يوليو 2024، شهيداً في غارة جوية شنتها طائرة "F35" إسرائيلية، أطلقت صاروخين من فوق البحر على حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت، بعد مسيرة طويلة في صفوف المقاومة الإسلامية، قبل ساعات على جريمة اغتيال الاحتلال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد القائد إسماعيل هنية.

ويعدّ الشهيد القائد شكر من مؤسسي المقاومة، وبرز في تأسيس مجموعاتها الأولى.

وعقب ذلك، أكد الأمين العام لحزب الله أنّ المقاومة ستردّ على اغتيال الاحتلال القائد شكر، وعلى اعتدائه على الضاحية الجنوبية لبيروت، مشيراً إلى "أن لا نقاش في هذا، ولا جدل"، وأنّ "الردّ سيكون حقيقياً ومدروساً جداً، وليس رداً شكلياً".

وشدد السيد نصر الله، في كلمته التي ألقاها في ختام مراسم تشييع الشهيد القائد أمس، على "أنّنا في معركة مفتوحة في كل الجبهات، ودخلت مرحلةً جديدة".

وعلّقت وسائل إعلام إسرائيلية على خطاب السيد نصر الله، وحلّلت رسالاته ودلالاته، مشيرةً إلى أنّ "تأهّب إسرائيل في الذروة، منتظرين رد مرتقب من الحزب وإيران"، على عدواني بيروت وطهران.