مسيرات محافظة صعدة: الاغتيالات لن تخلّص العدو من مصير الزوال

وتأتي هذه التظاهرات، ضمن سياق التضامن الشعبي اليمني المستمر، إلى جانب التضامن الرسمي والسياسي والعسكري، مع الشعب الفلسطيني ومقاومته، منذ بدء الحرب الإسرائيلية الإبادية على قطاع غزة في تشرين أول/أكتوبر من العام المنصرم.

وجاء في بيان صدر عن مسيرات محافظة صعدة الحاشدة، أنّ الشعب اليمني يتقدم بالعزاء لـ"الشعبين الفلسطيني واللبناني، ومقاومتهما باستشهاد قائديهما إسماعيل هنية وفؤاد شكر".

وشدّد البيان على أنّ "الجريمتين تمتا بإذن أميركي"، وأنّ الاغتيال "لن يخلّص العدو من مصيره المحتوم، وهو الزوال"، كما أنّ "لجوء العدو للاغتيالات جاء بسبب الهزيمة أمام مقاومي غزة، ومحاولةً لاستعادة الهيبة بعد الضربات من جبهات الإسناد".