الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 2 آب 2024 ساعة 17:48

بعد نعيه هنية.. الاحتلال يعتقل خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري

بعد نعيه هنية.. الاحتلال يعتقل خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري
وأفادت مصادر بأنّ اعتقل الشيخ عكرمة صبري بسبب نعيه رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس الشهيد إسماعيل هنية.

بدوره، قال محامي الشيخ عكرمة صبري للميادين، إنّ قوات الاحتلال داهمت منزل الشيخ عكرمة واقتادته إلى مركز تحقيق مباشرةً بعد صلاة الجمعة، مؤكّداً أنّ لا أساس قانونياً لاعتقال الشيخ عكرمة، وأنّ اعتقاله جاء بعد حملة تحريض عليه.

وشنّ مسؤولون إسرائيليون، الجمعة، حملة تحريض واسعة ضد الشيخ عكرمة صبري، خطيب المسجد الأقصى ورئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس، بعد أن نعى باسم أهالي القدس رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في خطبة الجمعة.

فمن على منبر المسجد الأقصى، نعى خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، إسماعيل هنية، وتحدث عن فضائل الشهداء والمخلصين، وتخلل الخطبة تكبيرات جماعية من المصلين، وبعد ذلك أديت صلاة الغائب على روحه ومرافقه وأرواح كل الشهداء.

وقال الشيخ صبري في خطبة الجمعة: "أهل بيت المقدس وأكناف بيت المقدس ومن على منبر المسجد الأقصى المبارك يحتسبون عند الله الشهيد إسماعيل هنية، ونسأل الله عز وجل له الرحمة وأن يسكنه فسيح جناته".

وتعقيباً على ذلك، أوعزت الشرطة الإسرائيلية بطلب فتح تحقيق ضد الشيخ عكرمة، وقالت "بعد هتافات أحد الخطباء اليوم خلال صلاة الظهر في الحرم القدسي الشريف، بدأت الشرطة بالفحص فيما إذا كان لها علاقة بالتحريض مع الجهات المختصة، وستتصرف وفقاً للنتائج".
رقم : 1151571
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الآلاف يحضرون للمشاركة بتشييع الشهيد اسماعيل هنية في الدوحة
الآلاف يحضرون للمشاركة بتشييع الشهيد اسماعيل هنية في الدوحة
من الذي يقف وراء محاولة اغتيال البرهان؟
من الذي يقف وراء محاولة اغتيال البرهان؟
2 آب 2024
حماس تدعو لأداء صلاة الغائب على روح الشهيد إسماعيل هنية
حماس تدعو لأداء صلاة الغائب على روح الشهيد إسماعيل هنية
2 آب 2024
3 اصابات باقتحام الاحتلال نابلس والبيرة وبلدتي عقربا وحزما
3 اصابات باقتحام الاحتلال نابلس والبيرة وبلدتي عقربا وحزما
2 آب 2024
تزامناً مع تشييع رئيس مكتبها السياسي.. حماس تدعو ليوم غضب
تزامناً مع تشييع رئيس مكتبها السياسي.. حماس تدعو ليوم غضب
2 آب 2024
باكستان تعلن الجمعة يوم حداد على الشهيد إسماعيل هنية
باكستان تعلن الجمعة يوم حداد على الشهيد إسماعيل هنية
2 آب 2024
حزب الله يطلق صواريخ مضادة ‏للطائرات على طائرات العدو في الجنوب ويجبرها على ‏التراجع
حزب الله يطلق صواريخ مضادة ‏للطائرات على طائرات العدو في الجنوب ويجبرها على ‏التراجع
2 آب 2024
في اليوم 301 للعدوان.. شهداء وجرحى باستهداف الاحتلال شقة ومدرسة في غزة
في اليوم 301 للعدوان.. شهداء وجرحى باستهداف الاحتلال شقة ومدرسة في غزة
2 آب 2024
السيد نصر الله للإسرائيليين: ستبكون كثيراً.. وعليكم انتظار ردنا ضمن المرحلة الجديدة
السيد نصر الله للإسرائيليين: ستبكون كثيراً.. وعليكم انتظار ردنا ضمن المرحلة الجديدة
1 آب 2024
السيد خامنئي يؤم الصلاة على هنية.. والحيّة: اغتيال الشهيد أثار غضب محور المقاومة
السيد خامنئي يؤم الصلاة على هنية.. والحيّة: اغتيال الشهيد أثار غضب محور المقاومة
1 آب 2024
الفصائل الفلسطينية تعزّي بالشهيد شكر: اغتيال القادة يقوّي المقاومة في كل الساحات
الفصائل الفلسطينية تعزّي بالشهيد شكر: اغتيال القادة يقوّي المقاومة في كل الساحات
1 آب 2024
بدء مراسم تشييع الشهيد اسماعيل هنية في طهران
بدء مراسم تشييع الشهيد اسماعيل هنية في طهران
1 آب 2024
بعثة لبنان: الاعتداءات الإسرائيلية تهدد بجرّ المنطقة إلى حرب لا يمكن حصر نيرانها
بعثة لبنان: الاعتداءات الإسرائيلية تهدد بجرّ المنطقة إلى حرب لا يمكن حصر نيرانها
1 آب 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
إغلاق معبر رفح ..إصرار إسرائيلي على الإبادة الجماعية
السيد خامنئي: الطلاب الأميركيون كشفوا زيف حكومتهم تجاه حقوق الإنسان
هل تُعجّل مسيرة "يافا" اليمنية بوقف العدوان على غزة؟
السيد نصر الله للاحتلال: إذا دخلتم لبنان لن يبقى لديكم دبابات