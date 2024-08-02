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الجمعة 2 آب 2024 ساعة 19:25

أستراليا تكشف نتائج التحقيق بمقتل موظفي 'المطبخ العالمي' في غزة

أستراليا تكشف نتائج التحقيق بمقتل موظفي
وبحسب"المركز الفلسطيني للإعلام"، قالت الوزيرة إن مراجعة أجرتها الحكومة الأسترالية بشأن مقتل موظفي إغاثة في غزة خلصت إلى أن “إخفاقا كبيرا” في اتباع الإجراءات من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي أدى إلى شن غارات جوية على مركباتهم.
 
وقتلت غارات جوية إسرائيلية في نيسان/ أبريل الماضي سبعة من العاملين لدى منظمة “سنترال وورلد كيتشن” (المطبخ العالمي) في غزة، ما أثار إدانة واسعة النطاق من الولايات المتحدة وعدد من الحلفاء.
 
وكان من بين القتلى مواطنون من أستراليا وبريطانيا وبولندا، بالإضافة إلى فلسطينيين ومواطن يجمع بين جنسيتي الولايات المتحدة وكندا.
 
وخلصت مراجعة أستراليا للوفيات صدرت يوم الجمعة إلى إخفاقات خطيرة في اتباع إجراءات القوات الإسرائيلية، وخطأ في التحديد، وأخطاء في اتخاذ القرار.
 
ووصف جيش الاحتلال الإسرائيلي الواقعة بأنها “خطأ فادح لم يكن ينبغي أن يحدث”.
 
وقالت وونغ إن أستراليا ستدفع من أجل المساءلة الكاملة للمسؤولين، بما في ذلك توجيه اتهامات جنائية إذا لزم الأمر.
 
وقالت في بيان: “لا يزال على المدعي العام العسكري الإسرائيلي اتخاذ قرار بشأن مزيد من الإجراءات”، مضيفة “ما زلنا نتوقع أن تكون هناك شفافية بشأن عمل المدعي العام العسكري وقراره”.
 
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يشن الاحتلال حرب إبادة على قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 39 ألف شهيد، وإصابة أكثر من 91 ألف آخرين معظمهم أطفال ونساء، وإلى نزوح نحو 1.9 مليون شخص، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل في البنية التحتية الصحية والتعليمية ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.
رقم : 1151594
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