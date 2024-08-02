أنباء أولية عن وقوع انفجار قرب السفارة 'الإسرائيلية' في الهند

اسلام تايمز (فلسطين) -أفادت وسائل إعلام الاحتلال الاسرائيلي بوقوع انفجار قرب السفارة "الإسرائيلية" في الهند. اليوم الجمعة وأن الأجهزة الأمنية المحلية فرضت طوقا أمنيا حول السفارة.