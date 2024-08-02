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الجمعة 2 آب 2024 ساعة 19:27
أنباء أولية عن وقوع انفجار قرب السفارة 'الإسرائيلية' في الهند
رقم :
1151595
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أحدث العناوين
وزير الامن الايراني: اغتيال الشهيد هنية تم بضوء أخضر أميركي
قصف مستوطنة 'كريات ملاخي' بصاروخ أطلق من غزة
أنباء أولية عن وقوع انفجار قرب السفارة 'الإسرائيلية' في الهند
أستراليا تكشف نتائج التحقيق بمقتل موظفي 'المطبخ العالمي' في غزة
بعد نعيه هنية.. الاحتلال يعتقل خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري
مسيرات محافظة صعدة: الاغتيالات لن تخلّص العدو من مصير الزوال
البنك الأفريقي للتنمية: أفريقيا ستدفع هذا العام 74 مليار دولار لخدمة الديون الخارجية
إثيوبيا: إنشاء مفوضية حوض النيل خطوة نحو التنمية العادلة والمستدامة
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