قصف مستوطنة 'كريات ملاخي' بصاروخ أطلق من غزة

وبحسب"المركز الفلسطيني للإعلام"، ذكرت أن الصاروخ أطلق من جنوب قطاع غزة، وأن صافرات الإنذار دُوت قرب مدينة أسدود المحتلة للمرة الأولى منذ أربعة شهور.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي عن سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة في منطقة مفتوحة بكريات ملاخي على بعد 30 كيلومتراً من غزة.

وبين أن صفارات الإنذار دوت اليوم في “كريات ملاخي” ومناطق أخرى قرب مدينة أسدود.

ولم تعلن أي من فصائل المقاومة حتى الآن عن قصف أي من المستوطنات المحاذية لقطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يشن الاحتلال حرب إبادة على قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 39 ألف شهيد، وإصابة أكثر من 91 ألف آخرين معظمهم أطفال ونساء، وإلى نزوح نحو 1.9 مليون شخص، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل في البنية التحتية الصحية والتعليمية ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.