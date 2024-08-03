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السبت 3 آب 2024 ساعة 07:10

البنتاغون ينشر أسراب مقاتلات ومدمرات حربية جديدة في غرب أسيا

البنتاغون ينشر أسراب مقاتلات ومدمرات حربية جديدة في غرب أسيا
وقال البيان مساء اليوم الجمعة، "أمر الوزير أوستن بنشر أسراب مقاتلات ومدمرات إضافية قادرة على الدفاع ضد الصواريخ الباليستية إلى القيادة الأمريكية الأوروبية ومناطق القيادة المركزية الأمريكية".

ولفت البيان إلى أن البنتاغون يتخذ أيضا خطوات لزيادة الاستعداد لنشر دفاع صاروخي باليستي إضافي من الأرض".

كما أمر أوستن المجموعة الهجومية لحاملة الطائرات أبراهام لينكولن باستبدال المجموعة الهجومية لحاملة الطائرات تيودور روزفلت، والتي تم نشرها في المنطقة حتى الآن.

وستقوم الولايات المتحدة أيضًا بنشر طائرات مقاتلة إضافية في المنطقة لتعزيز قدرتها على الدعم الجوي. علاوة على ذلك، أمر أوستن بنشر سرب مقاتلات إضافي في الشرق الأوسط، لتعزيز قدرات الجيش الأمريكي على الدعم الجوي الدفاعي.

وكانت الولايات المتحدة قد نشرت 12 سفينة حربية في الشرق الأوسط، الذي تتصاعد فيه التوترات عقب اغتيال زعيم المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، والقائد العسكري لدى حزب الله فؤاد شكر في بيروت.
رقم : 1151661
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