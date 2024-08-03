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السبت 3 آب 2024 ساعة 07:12

زلزال بقوة 6.7 درجة يضرب مينداناو في الفلبين

زلزال بقوة 6.7 درجة يضرب مينداناو في الفلبين
وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومتر.

وذكر المركز الوطني الأميركي للتحذير من أمواج المد العاتية (تسونامي) أن لا يوجد أي تهديد بحدوث تسونامي جراء الزلزال.
رقم : 1151662
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