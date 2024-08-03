زلزال بقوة 6.7 درجة يضرب مينداناو في الفلبين

وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومتر.



وذكر المركز الوطني الأميركي للتحذير من أمواج المد العاتية (تسونامي) أن لا يوجد أي تهديد بحدوث تسونامي جراء الزلزال.