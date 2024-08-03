مادورو يتهم الولايات المتحدة وإيلون ماسك بإدارة "محاولة الانقلاب" في فنزويلا

واوضح مادورو خلال مؤتمر صحفي، إن "هذا انقلاب تديره الولايات المتحدة والفاشيون اليمينيون مثل إيلون ماسك والرئيس الأرجنتينيميلي".



وأضاف: "إنهم يحاولون إخراج الجزء الثاني من فيلم "غوايدو" في فنزويلا"، وذلك في إشارة إلى أحداث عام 2019، حين رفضت الولايات المتحدة على خلفية الاحتجاجت ضد مادورو الاعتراف بشرعيته واعترفت برئيس البرلمان آنذاك، المعارض خوان غوايدو "رئيسا مؤقتا" لفنزويلا.



وتابع: "إنهم استخدموا الحملة الانتخابية لإنشاء قوة جديدة"، ودعا الفنزويليين "لعدم الانجرار مع الانقلاب".



يذكر أن فنزويلا تشهد موجة من الاحتجاجات منذ يوم الاثنين الماضي، حين تم الإعلان عن فوز الرئيس نيكولاس مادورو بولاية رئاسية جديدة بنتيجة الانتخابات التي جرت يوم 28 تموز الماضي.