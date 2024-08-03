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السبت 3 آب 2024 ساعة 10:14

أحدث تقييم لحجم الضرر الناجم عن الحرب الإسرائيلية على غزة

أحدث تقييم لحجم الضرر الناجم عن الحرب الإسرائيلية على غزة
ويعتمد هذا التقييم على صور جُمعت في 6 يوليو/ تموز جرت مقارنتها بصور سابقة ملتقطة في مايو/ أيار 2023. ووفقاً ليونوسات فإن، "30% من المباني مدمر، و12% متضرر على نحو خطير، و36% متضرر على نحو متوسط، و20% متضرر على الأرجح، ما يمثل حوالي 63% من مجمل المباني في المنطقة".

وأضافت الوكالة أن "التأثير على البنى التحتية المدنية واضح، حيث تضررت آلاف المنازل والمرافق الأساسية".

وتقدّر الأمم المتحدة حجم الأنقاض الناجمة عن الحرب في غزة بنحو 41,9 مليون طن. ويزيد ذلك 14 مرة عن إجمالي الحطام والركام الناتج عن الحروب الأخرى التي وقعت في غزة منذ العام 2008، وفقاً ليونوسات.

ويقدر التحليل وجود 114 كيلوغراماً من الركام لكل متر مربع في قطاع غزة. ويعدّ هذا أحدث تقييم لحجم الضرر الناجم عن الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة بدعم أميركي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، مخلفة أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
رقم : 1151688
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