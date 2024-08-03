صحة غزة: ارتفاع ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي إلى 39550 شهيداً

إسلام تايمز (فلسطين) - قالت وزارة الصحة في غزة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ 24 الماضية 3 مجازر في قطاع غزة وصل من ضحاياها إلى المستشفيات 31 شهيداً و 62 جريحاً.