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السبت 3 آب 2024 ساعة 10:59
صحة غزة: ارتفاع ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي إلى 39550 شهيداً
وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ 302 على قطاع غزة إلى 39550 شهيداً و91280 جريحاً.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1151692
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