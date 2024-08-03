تل ابيب تسعى لإنشاء قاعدة استخباراتية في سقطرى

وأضافت الصحيقة أن "هذا مشروع طويل الأمد يتم صياغته في إطار تحالف تم وضع أسسه بين "إسرائيل" وعدد من الدول العربية، خاصة الدول الخليجية، تحت مظلة أمريكية.. ويشكل الأرخبيل، بالإضافة إلى جزر وموانئ أخرى في اليمن، مشروعا مركزيا فيه".



كما أفادت تقارير أن قاعدة عسكرية إسرائيلية أقيمت على جزيرة عبد الكوري، ثاني أكبر جزيرة في الأرخبيل.. وكجزء من المشروع، التقى رئيس الأركان هيرتز هاليفي في شهر يونيو الماضي مع قائد القيادة المركزية الأمريكية مايكل كوريلا، وقادة جيوش السعودية والبحرين ومصر والإمارات والأردن في البحرين.



إلى ذلك، أفاد مقال نشره موقع الجالية اليهودية الناطقة بالفرنسية "جي فوروم" عام 2020 أن "الإمارات وإسرائيل تخططان لإنشاء قاعدة في جزيرة سقطرى". وفي 9 سبتمبر 2020، أكد موقع "إنتليجنس أونلاين" الاستخباراتي الفرنسي "وصول ضباط مخابرات إماراتيين وإسرائيليين إلى الجزيرة نهاية أغسطس 2020".



ووفقاً للموقع أن" الإمارات توافق على إنشاء قاعدة استخباراتية إماراتية إسرائيلية..وبحسب تقرير نشره المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، فإن جزيرة سقطرى تضم قاعدة استخباراتية تابعة للإمارات، حيث يمكن نشر أجهزة استشعار إسرائيلية الصنع لتحديد مواقع الصواريخ والطائرات المسيرة اليمنية".



وتابعت الصحيفة العبرية أنه قد يكون مشروع القاعدة العسكرية في جزيرة عبد الكوري جزءا من مزيج استخباراتي عسكري يضم قواعد إماراتية وغربية مطلة على خليج عدن وباب المندب.