الصفحة الرئيسية
0
السبت 3 آب 2024 ساعة 12:34

فتوح: حكومة الاحتلال الإسرائيلي تغولت بالجريمة والقتل وستتمادى بارتكاب المزيد من عمليات الإبادة

فتوح: حكومة الاحتلال الإسرائيلي تغولت بالجريمة والقتل وستتمادى بارتكاب المزيد من عمليات الإبادة
وقال فتوح في بيان اليوم نقلته وكالة وفا: “منذ أكثر من 300 يوم والاغتيالات مستمرة، وآخرها صباح اليوم بإعدام 5 فلسطينيين قرب بلدة زيتا شمال مدينة طولكرم، عبر طائرة مسيرة”.

وأضاف فتوح: “لن يجرؤ كيان أو دولة بالعالم على ارتكاب الفظائع والمجازر وقتل آلاف الأطفال والنساء والطواقم الطبية والصحفيين وفرض حصار مجرم لولا وجود دولة توفر الإمكانيات والحماية والحصانة له، وهذا ما تقوم به الإدارة الأميركية برعاية وحماية الاحتلال الفاشي ومساعدته بتنفيذ جرائمه”.

وشدد فتوح على أن خطر نشوب حرب تشمل المنطقة يزداد، وهذا ما تسعى إليه حكومة الاحتلال المتطرفة، مستغلة عجز المجتمع الدولي وضعفه بتنفيذ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، عبر اتخاذ مواقف تردع كيان الاحتلال وقياداته العنصرية.
رقم : 1151713
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الحرس الثوري يصدر بيانه الـ3 حول اغتيال الشهيد هنية وهذه تفاصيله
الحرس الثوري يصدر بيانه الـ3 حول اغتيال الشهيد هنية وهذه تفاصيله
استشهاد شخص وإصابة اثنين آخرين جراء غارة للعدو الإسرائيلي على مدينة صور جنوب لبنان
استشهاد شخص وإصابة اثنين آخرين جراء غارة للعدو الإسرائيلي على مدينة صور جنوب لبنان
3 آب 2024
آية الله النجفي يُعزّي حزب الله ‌‏باستشهاد القائد فؤاد شكر
آية الله النجفي يُعزّي حزب الله ‌‏باستشهاد القائد فؤاد شكر
3 آب 2024
أحدث تقييم لحجم الضرر الناجم عن الحرب الإسرائيلية على غزة
أحدث تقييم لحجم الضرر الناجم عن الحرب الإسرائيلية على غزة
3 آب 2024
الاحتلال يفرج عن الشيخ صبري بشرط الإبعاد عن الأقصى
الاحتلال يفرج عن الشيخ صبري بشرط الإبعاد عن الأقصى
3 آب 2024
الجزيرة: استشهاد قيادي في القسام جراء ضربة إسرائيلية على سيارة في الضفة الغربية
الجزيرة: استشهاد قيادي في القسام جراء ضربة إسرائيلية على سيارة في الضفة الغربية
3 آب 2024
البنتاغون ينشر أسراب مقاتلات ومدمرات حربية جديدة في غرب أسيا
البنتاغون ينشر أسراب مقاتلات ومدمرات حربية جديدة في غرب أسيا
3 آب 2024
الصحة بغزة تحذر من استمرار منع توريد المعدات الصحية اللازمة
الصحة بغزة تحذر من استمرار منع توريد المعدات الصحية اللازمة
3 آب 2024
تعطل الموقع الإلكتروني لمطار بن غوريون بتل أبيب
تعطل الموقع الإلكتروني لمطار بن غوريون بتل أبيب
3 آب 2024
غارتان إسرائيليتان على الحدود اللبنانية السورية
غارتان إسرائيليتان على الحدود اللبنانية السورية
3 آب 2024
الاحتلال يقصف سيارة شمالي طولكرم.. والمقاومة تتصدى للاقتحامات في نابلس
الاحتلال يقصف سيارة شمالي طولكرم.. والمقاومة تتصدى للاقتحامات في نابلس
3 آب 2024
الآلاف يحضرون للمشاركة بتشييع الشهيد اسماعيل هنية في الدوحة
الآلاف يحضرون للمشاركة بتشييع الشهيد اسماعيل هنية في الدوحة
2 آب 2024
من الذي يقف وراء محاولة اغتيال البرهان؟
من الذي يقف وراء محاولة اغتيال البرهان؟
2 آب 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الحرس الثوري يصدر بيانه الـ3 حول اغتيال الشهيد هنية وهذه تفاصيله
إغلاق معبر رفح ..إصرار إسرائيلي على الإبادة الجماعية
السيد خامنئي: الطلاب الأميركيون كشفوا زيف حكومتهم تجاه حقوق الإنسان
هل تُعجّل مسيرة "يافا" اليمنية بوقف العدوان على غزة؟