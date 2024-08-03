نائب ألماني يحذر شولتس من عواقب نشر صواريخ أمريكية في ألمانيا وتهديد روسيا

وقال بيلمان في حديث لوكالة نوفوستي: “إنه قرار اتخذه المستشار بشكل منفرد بالتنسيق مع الولايات المتحدة متجاوزاً البرلمان وحزبه”، مضيفاً: “قبل وقت قصير من إبلاغ الجمهور بالنشر المخطط للصواريخ على هامش قمة الناتو ربما أبلغ وزير الدفاع بوريس بيستوريوس بذلك.. يعرف شولتس أن هذا النهج شبيه بالانقلاب”.



وشدد بيلمان على وجوب مشاركة البرلمان الألماني في حل مسألة مهمة بالنسبة للبلاد، مثل نشر الصواريخ الأمريكية.



وأشار بيلمان إلى أن استطلاعات الرأي تظهر أن أغلبية الألمان لا يرغبون بنشر صواريخ أمريكية على أراضيهم، وفي نهاية المطاف لا يمكن إلا لهيكل الأمن المشترك الذي سيضم كل الدول الأوروبية وضع نهاية لدوامة التصعيد وزيادة الأسلحة وخطر نشوب حرب كبيرة.