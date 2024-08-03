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السبت 3 آب 2024 ساعة 12:43

كيان الاحتلال يدخل حالة استنفار قصوى شملت المستشفيات وفتح الملاجئ

كيان الاحتلال يدخل حالة استنفار قصوى شملت المستشفيات وفتح الملاجئ
وذكرت صحيفة "معاريف" إنه للمرة الثانية خلال أربعة أشهر، تقف "إسرائيل" في حالة تأهب قصوى لسيناريوهات التهديد المتعلقة بهجوم إيراني واسع النطاق، مشيرة إلى أن هناك خشية أميركية من أن طهران لن تقدم تحذيراً كافياً هذه المرة، فيما لن يكون لدى التحالف الوقت الكافي لتنظيم نفسه لمواجهة الرد. ومن بين السيناريوهات "المرعبة" بحسب الصحيفة، فإن هناك مخاوف من استهداف خطوط الكهرباء والاتصالات، وشملت الاستعدادات فتح الملاجئ وسط "إسرائيل".

وعلى صعيد الاستعدادات في المنظومة الصحية، أصدرت وزارة الصحة الإسرائيلية، تعليمات بتجهيز المستشفيات بالوقود وأجهزة توليد الكهرباء، وإخلاء مرائب السيارات لاستخدامها مستشفيات محصنة. كما تزويد مستشفيات إسرائيلية بهواتف تعمل بالأقمار الصناعية تأهباً للتعامل مع انقطاع الاتصالات.

إلى ذلك، أصدرت تعليمات للوزراء والمديرين التنفيذيين في الوزارات الحكومية، بالاستعداد لاستخدام الهواتف الفضائية. وبحسب صحيفة "معاريف" فإن بلديات وسط دولة الاحتلال فتحت الملاجئ، بما فيها تل أبيب.

كما قرر جيش الإحتلال، وقف الإجازات في كل الوحدات المقاتلة البرية والجوية والبحرية، وتشكيلات التدريب. و توسيع دائرة تقليص عمل المصانع في شمال الاراضي المحتلة إلى 40 كيلومتراً من حدود لبنان.

وتوعدت كل من حماس وإيران و"حزب الله" بالرد على اغتيال القائدين اسماعيل هنية وفؤاد شكر، فيما تتواصل اتصالات ومساع دولية للتهدئة خشية توسع الصراع بالمنطقة.
رقم : 1151718
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