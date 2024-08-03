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السبت 3 آب 2024 ساعة 13:05

لبنان: حزب الله يستهدف موقع "العاصي" ويصيبه إصابة مباشرة

لبنان: حزب الله يستهدف موقع "العاصي" ويصيبه إصابة مباشرة
وكان مصدر في جنوب لبنان، قد أفاد بملاحظة انطلاق "نيران مباشرة من لبنان أصابت هدفاً للاحتلال في الجليل الأعلى"، كما أورد عن تسجيل "نيران مباشرة باتجاه هدف عسكري إسرائيلي في محيط ثكنة ميتات في الأراضي المحتلة".
 
وتأتي هذه العمليات بعد أن أكّد الأمين العام لحزب الله، عدم ارتباط جبهة الإسناد بأي عمل مرتبط بالرد على اعتداء "الجيش" الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية، قبل أيام، واغتيال القائد الجهادي السيد فؤاد شكر، وتأكيده تعليق "الهدوء" على الجبهة اللبنانية الفلسطينية بوقف الحرب على قطاع غزة.
 
كما تنتظر السلطات الإسرائيلية رداً من المقاومة في لبنان على الاعتداء الأخير، إضافةً لرد إيراني على استهداف القائد الشهيد إسماعيل هنية في طهران، ورداً من القوات المسلحة اليمنية على استهداف ميناء الحديدة.
 
وتربط جبهات الإسناد، الداعمة للمقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، عملها العسكري المستمر بشكل مباشر، بتطورات الحرب في غزة، التي تقود فيها "إسرائيل" إبادة جماعة على مدى ما يقارب العام، راح ضحيتها عشرات آلاف الشهداء حتى هذه اللحظة.
رقم : 1151721
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