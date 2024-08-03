الصومال: ارتفاع حصيلة الهجوم الانتحاري عند شاطئ مقديشو إلى 32 قتيلاً

وقالت الشرطة، في بيان، إنّ "انتحارياً فجّر عبوته الناسفة ليل أمس الجمعة، عند شاطئ ليدو الذي يرتاده رجال أعمال ومسؤولون، والذي سبق أن شهد هجمات من قبل، ثم هاجم مسلّحون الموقع".

وقال أحد رجال الشرطة إنّ الإرهابيين "أطلقوا النار بشكل عشوائي ووحشي على المدنيين"، مشيراً إلى وجود عددٍ من الجرحى، من دون كشف تفاصيل إضافية عن الإصابات.

وأضاف أنّ قوات الأمن "وضعت حداً للعملية وقتلت المسلحين الخمسة، الذين هاجموا مدنيين عند الشاطئ"، لافتاً إلى أنّ مهاجماً سادساً "فجر نفسه".

وأضاف أنّ "حركة الشباب"، المرتبطة بتنظيم "القاعدة"، تقف وراء العملية.