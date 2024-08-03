الاحتلال يقصف سيارة شمالي طولكرم.. والمقاومة تتصدى للاقتحامات في نابلس

وأشارت المصادر إلى "ارتقاء عدد من الشهداء باستهداف المركبة شمالي طولكرم".

تصدّى مقاومون من "ســرايا القدس-كتيبة نابلس"، فجر اليوم السبت، لاقتحامٍ نفّذته قوات الاحتلال الإسرائيلي في محور شارع القدس، مُطلقين الرصاص نحو القوات المقتحمة.

وكذلك، عرضت "كتائب شهداء الأقصى" مشاهد استهداف مقاتليها لحواجز ومستوطنات الاحتلال والتصدّي للاقتحامات الإسرائيلية في نابلس بالأسلحة الرشاشة.

وأفادت مصادر، فجر اليوم، بأنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينتي طولكرم ونابلس في الضفة الغربية ومخيم الجلزون شمالي مدينة رام الله.

ودمّرت جرّافات الاحتلال البنية التحتية عند دوار العليمي في طولكرم.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر عبد الجبار عماد نايف الشخشير بعد مداهمة منزله في طلعة الطور في مدينة نابلس.

وقالت مصادر فلسطينية، إنّ قوات الاحتلال اقتحمت في ساعات الفجر الأولى قريتي دير أبو ضعيف والجلمة شرقي مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة.

وفي وقتٍ سابق من فجر السبت، قالت مصادرإنّ "قوات الاحتلال اقتحمت مستشفى المقاصد في جبل الطور في القدس المحتلة".

وتصاعد الغضب في الضفة الغربية عقب عملية الاغتيال الإسرائيلية لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية خلال تواجده في طهران.

يُذكر أنّ الضفة الغربية تشهد حالات اشتباك يومية، وخصوصاً منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إذ تتعرض بلداتها ومدنها لاقتحامات يومية تتخللها حملات اعتقالات واسعة، فيما يرتقي شهداء ويصاب آخرون بنيران الاحتلال خلال تصديهم.