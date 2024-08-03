الصفحة الرئيسية
0
السبت 3 آب 2024 ساعة 13:24

الاحتلال يقصف سيارة شمالي طولكرم.. والمقاومة تتصدى للاقتحامات في نابلس

الاحتلال يقصف سيارة شمالي طولكرم.. والمقاومة تتصدى للاقتحامات في نابلس
وأشارت المصادر إلى "ارتقاء عدد من الشهداء باستهداف المركبة شمالي طولكرم".
 
تصدّى مقاومون من "ســرايا القدس-كتيبة نابلس"، فجر اليوم السبت، لاقتحامٍ نفّذته قوات الاحتلال الإسرائيلي في محور شارع القدس، مُطلقين الرصاص نحو القوات المقتحمة.
 
وكذلك، عرضت "كتائب شهداء الأقصى" مشاهد استهداف مقاتليها لحواجز ومستوطنات الاحتلال والتصدّي للاقتحامات الإسرائيلية في نابلس بالأسلحة الرشاشة.
 
وأفادت مصادر، فجر اليوم، بأنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينتي طولكرم ونابلس في الضفة الغربية ومخيم الجلزون شمالي مدينة رام الله.
 
ودمّرت جرّافات الاحتلال البنية التحتية عند دوار العليمي في طولكرم.
 
واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر عبد الجبار عماد نايف الشخشير بعد مداهمة منزله في طلعة الطور في مدينة نابلس.
 
وقالت مصادر فلسطينية، إنّ قوات الاحتلال اقتحمت في ساعات الفجر الأولى قريتي دير أبو ضعيف والجلمة شرقي مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة.
 
وفي وقتٍ سابق من فجر السبت، قالت مصادرإنّ "قوات الاحتلال اقتحمت مستشفى المقاصد في جبل الطور في القدس المحتلة".
 
وتصاعد الغضب في الضفة الغربية عقب عملية الاغتيال الإسرائيلية لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية خلال تواجده في طهران.
 
يُذكر أنّ الضفة الغربية تشهد حالات اشتباك يومية، وخصوصاً منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إذ تتعرض بلداتها ومدنها لاقتحامات يومية تتخللها حملات اعتقالات واسعة، فيما يرتقي شهداء ويصاب آخرون بنيران الاحتلال خلال تصديهم.
رقم : 1151726
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الحرس الثوري يصدر بيانه الـ3 حول اغتيال الشهيد هنية وهذه تفاصيله
الحرس الثوري يصدر بيانه الـ3 حول اغتيال الشهيد هنية وهذه تفاصيله
استشهاد شخص وإصابة اثنين آخرين جراء غارة للعدو الإسرائيلي على مدينة صور جنوب لبنان
استشهاد شخص وإصابة اثنين آخرين جراء غارة للعدو الإسرائيلي على مدينة صور جنوب لبنان
3 آب 2024
آية الله النجفي يُعزّي حزب الله ‌‏باستشهاد القائد فؤاد شكر
آية الله النجفي يُعزّي حزب الله ‌‏باستشهاد القائد فؤاد شكر
3 آب 2024
أحدث تقييم لحجم الضرر الناجم عن الحرب الإسرائيلية على غزة
أحدث تقييم لحجم الضرر الناجم عن الحرب الإسرائيلية على غزة
3 آب 2024
الاحتلال يفرج عن الشيخ صبري بشرط الإبعاد عن الأقصى
الاحتلال يفرج عن الشيخ صبري بشرط الإبعاد عن الأقصى
3 آب 2024
الجزيرة: استشهاد قيادي في القسام جراء ضربة إسرائيلية على سيارة في الضفة الغربية
الجزيرة: استشهاد قيادي في القسام جراء ضربة إسرائيلية على سيارة في الضفة الغربية
3 آب 2024
البنتاغون ينشر أسراب مقاتلات ومدمرات حربية جديدة في غرب أسيا
البنتاغون ينشر أسراب مقاتلات ومدمرات حربية جديدة في غرب أسيا
3 آب 2024
الصحة بغزة تحذر من استمرار منع توريد المعدات الصحية اللازمة
الصحة بغزة تحذر من استمرار منع توريد المعدات الصحية اللازمة
3 آب 2024
تعطل الموقع الإلكتروني لمطار بن غوريون بتل أبيب
تعطل الموقع الإلكتروني لمطار بن غوريون بتل أبيب
3 آب 2024
غارتان إسرائيليتان على الحدود اللبنانية السورية
غارتان إسرائيليتان على الحدود اللبنانية السورية
3 آب 2024
الاحتلال يقصف سيارة شمالي طولكرم.. والمقاومة تتصدى للاقتحامات في نابلس
الاحتلال يقصف سيارة شمالي طولكرم.. والمقاومة تتصدى للاقتحامات في نابلس
3 آب 2024
الآلاف يحضرون للمشاركة بتشييع الشهيد اسماعيل هنية في الدوحة
الآلاف يحضرون للمشاركة بتشييع الشهيد اسماعيل هنية في الدوحة
2 آب 2024
من الذي يقف وراء محاولة اغتيال البرهان؟
من الذي يقف وراء محاولة اغتيال البرهان؟
2 آب 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الحرس الثوري يصدر بيانه الـ3 حول اغتيال الشهيد هنية وهذه تفاصيله
إغلاق معبر رفح ..إصرار إسرائيلي على الإبادة الجماعية
السيد خامنئي: الطلاب الأميركيون كشفوا زيف حكومتهم تجاه حقوق الإنسان
هل تُعجّل مسيرة "يافا" اليمنية بوقف العدوان على غزة؟