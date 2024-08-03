الصفحة الرئيسية
0
السبت 3 آب 2024 ساعة 13:43

روسيا: الاقتصاد يحتل المركز الثالث عالمياً في أدنى مستوى لحصة الفرد في الدين العام

روسيا: الاقتصاد يحتل المركز الثالث عالمياً في أدنى مستوى لحصة الفرد في الدين العام
ووفق تحليل أجرته وكالة "نوفوستي"، يبلغ متوسط ​​مستوى حصة الفرد في الدين العام بين دول مجموعة العشرين 23.6 ألف دولار، في حين أن بين الدول الأعضاء 6 دول فقط، لديها مؤشر أعلى من هذا المستوى.
 
وأشارت الوكالة إلى أن نصيب الفرد في الدين العام بلغ 1.316 دولاراً في الهند، و1.747 دولاراً في إندونيسيا، تليهما روسيا بـ2.076 دولاراً، وأضافت أن هذا المؤشر بلغ في كندا 25.3 ألف دولار، وفي فرنسا 40.3 ألف دولار.
 
وسجل دين الفرد في بريطانيا وإيطاليا 51.6 ألف و51.9 ألف دولار على التوالي، أما الولايات المتحدة فحافظت على الموقع قبل الأخير في هذا المؤشر الضار حسب خبراء الاقتصاد بواقع 104.5 ألف دولار، تاركةً لسنغافورة ذيل القائمة بواقع 149.3 ألف دولار للفرد.
 
ولفتت الوكالة إلى أن هذه البيانات جمعت للنصف الأول من العام الجاري.
 
رقم : 1151729
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الحرس الثوري يصدر بيانه الـ3 حول اغتيال الشهيد هنية وهذه تفاصيله
الحرس الثوري يصدر بيانه الـ3 حول اغتيال الشهيد هنية وهذه تفاصيله
استشهاد شخص وإصابة اثنين آخرين جراء غارة للعدو الإسرائيلي على مدينة صور جنوب لبنان
استشهاد شخص وإصابة اثنين آخرين جراء غارة للعدو الإسرائيلي على مدينة صور جنوب لبنان
3 آب 2024
آية الله النجفي يُعزّي حزب الله ‌‏باستشهاد القائد فؤاد شكر
آية الله النجفي يُعزّي حزب الله ‌‏باستشهاد القائد فؤاد شكر
3 آب 2024
أحدث تقييم لحجم الضرر الناجم عن الحرب الإسرائيلية على غزة
أحدث تقييم لحجم الضرر الناجم عن الحرب الإسرائيلية على غزة
3 آب 2024
الاحتلال يفرج عن الشيخ صبري بشرط الإبعاد عن الأقصى
الاحتلال يفرج عن الشيخ صبري بشرط الإبعاد عن الأقصى
3 آب 2024
الجزيرة: استشهاد قيادي في القسام جراء ضربة إسرائيلية على سيارة في الضفة الغربية
الجزيرة: استشهاد قيادي في القسام جراء ضربة إسرائيلية على سيارة في الضفة الغربية
3 آب 2024
البنتاغون ينشر أسراب مقاتلات ومدمرات حربية جديدة في غرب أسيا
البنتاغون ينشر أسراب مقاتلات ومدمرات حربية جديدة في غرب أسيا
3 آب 2024
الصحة بغزة تحذر من استمرار منع توريد المعدات الصحية اللازمة
الصحة بغزة تحذر من استمرار منع توريد المعدات الصحية اللازمة
3 آب 2024
تعطل الموقع الإلكتروني لمطار بن غوريون بتل أبيب
تعطل الموقع الإلكتروني لمطار بن غوريون بتل أبيب
3 آب 2024
غارتان إسرائيليتان على الحدود اللبنانية السورية
غارتان إسرائيليتان على الحدود اللبنانية السورية
3 آب 2024
الاحتلال يقصف سيارة شمالي طولكرم.. والمقاومة تتصدى للاقتحامات في نابلس
الاحتلال يقصف سيارة شمالي طولكرم.. والمقاومة تتصدى للاقتحامات في نابلس
3 آب 2024
الآلاف يحضرون للمشاركة بتشييع الشهيد اسماعيل هنية في الدوحة
الآلاف يحضرون للمشاركة بتشييع الشهيد اسماعيل هنية في الدوحة
2 آب 2024
من الذي يقف وراء محاولة اغتيال البرهان؟
من الذي يقف وراء محاولة اغتيال البرهان؟
2 آب 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الحرس الثوري يصدر بيانه الـ3 حول اغتيال الشهيد هنية وهذه تفاصيله
إغلاق معبر رفح ..إصرار إسرائيلي على الإبادة الجماعية
السيد خامنئي: الطلاب الأميركيون كشفوا زيف حكومتهم تجاه حقوق الإنسان
هل تُعجّل مسيرة "يافا" اليمنية بوقف العدوان على غزة؟