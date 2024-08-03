الدفاعات الروسية تُسقط 75 مسيّرة أوكرانية استهدفت جنوبي البلاد

وجاء في بيان الوزارة أنّه "تمّ إسقاط 75 مسيّرة أوكرانية، منها 36 فوق مقاطعة روستوف، و17 فوق مقاطعة أوريول، و9 فوق مقاطعة بيلغورود، و8 فوق كورسك، و2 فوق ريازان، وواحدة فوق فورونيج، وواحدة فوق بحر آزوف، وواحدة فوق إقليم كراسنودار".

وتواصل قوات كييف، بشكلٍ شبه يومي، استهداف المناطق الحدودية جنوب غربي روسيا، في مقاطعات بيلغورود، وبريانسك، وكورسك، وفورونيج، وشبه جزيرة القرم، بالمسيّرات والصواريخ، محاولةً صرف الانتباه عن فشل قواتها على الجبهة.

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