الصفحة الرئيسية
0
السبت 3 آب 2024 ساعة 14:10

الحرس الثوري يصدر بيانه الـ3 حول اغتيال الشهيد هنية وهذه تفاصيله

الحرس الثوري يصدر بيانه الـ3 حول اغتيال الشهيد هنية وهذه تفاصيله
وفيما يلي نص وتفاصيل هذا البيان:
 
بسم الله الرحمن الرحيم
 
إثر العمل الإرهابي الذي قام به الكيان الصهيوني المجرم والذي أدى إلى استشهاد الشهيد الجليل الدكتور إسماعيل هنية الرئيس المجاهد والشجاع للمكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) ورفيقه، نبلغ الشعب الإيراني بما يلي:
 
1. هذا الاجراء تم التخطيط له وتنفيذه من قبل الكيان الصهيوني وبدعم من الحكومة الأمريكية المجرمة.
 
2. بحسب التحقيقات فإن هذه العملية الإرهابية تمت عبر إطلاق مقذوف قصير المدى برأس حربي زنة نحو 7 كيلوغرامات، مصحوباً بانفجار قوي، من خارج منطقة سكن الضيوف.
 
وفي النهاية يتم التأكيد على؛ إن الثأر لدماء "الشهيد إسماعيل هنية" أمر حتمي، وسيتلقى الكيان الصهيوني المغامر والإرهابي الرد على هذه الجريمة بـ"عقاب شديد" في الزمان والمكان المناسبين والنوعية المناسبة.
 
العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية
رقم : 1151735
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الحرس الثوري يصدر بيانه الـ3 حول اغتيال الشهيد هنية وهذه تفاصيله
الحرس الثوري يصدر بيانه الـ3 حول اغتيال الشهيد هنية وهذه تفاصيله
استشهاد شخص وإصابة اثنين آخرين جراء غارة للعدو الإسرائيلي على مدينة صور جنوب لبنان
استشهاد شخص وإصابة اثنين آخرين جراء غارة للعدو الإسرائيلي على مدينة صور جنوب لبنان
3 آب 2024
آية الله النجفي يُعزّي حزب الله ‌‏باستشهاد القائد فؤاد شكر
آية الله النجفي يُعزّي حزب الله ‌‏باستشهاد القائد فؤاد شكر
3 آب 2024
أحدث تقييم لحجم الضرر الناجم عن الحرب الإسرائيلية على غزة
أحدث تقييم لحجم الضرر الناجم عن الحرب الإسرائيلية على غزة
3 آب 2024
الاحتلال يفرج عن الشيخ صبري بشرط الإبعاد عن الأقصى
الاحتلال يفرج عن الشيخ صبري بشرط الإبعاد عن الأقصى
3 آب 2024
الجزيرة: استشهاد قيادي في القسام جراء ضربة إسرائيلية على سيارة في الضفة الغربية
الجزيرة: استشهاد قيادي في القسام جراء ضربة إسرائيلية على سيارة في الضفة الغربية
3 آب 2024
البنتاغون ينشر أسراب مقاتلات ومدمرات حربية جديدة في غرب أسيا
البنتاغون ينشر أسراب مقاتلات ومدمرات حربية جديدة في غرب أسيا
3 آب 2024
الصحة بغزة تحذر من استمرار منع توريد المعدات الصحية اللازمة
الصحة بغزة تحذر من استمرار منع توريد المعدات الصحية اللازمة
3 آب 2024
تعطل الموقع الإلكتروني لمطار بن غوريون بتل أبيب
تعطل الموقع الإلكتروني لمطار بن غوريون بتل أبيب
3 آب 2024
غارتان إسرائيليتان على الحدود اللبنانية السورية
غارتان إسرائيليتان على الحدود اللبنانية السورية
3 آب 2024
الاحتلال يقصف سيارة شمالي طولكرم.. والمقاومة تتصدى للاقتحامات في نابلس
الاحتلال يقصف سيارة شمالي طولكرم.. والمقاومة تتصدى للاقتحامات في نابلس
3 آب 2024
الآلاف يحضرون للمشاركة بتشييع الشهيد اسماعيل هنية في الدوحة
الآلاف يحضرون للمشاركة بتشييع الشهيد اسماعيل هنية في الدوحة
2 آب 2024
من الذي يقف وراء محاولة اغتيال البرهان؟
من الذي يقف وراء محاولة اغتيال البرهان؟
2 آب 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الحرس الثوري يصدر بيانه الـ3 حول اغتيال الشهيد هنية وهذه تفاصيله
إغلاق معبر رفح ..إصرار إسرائيلي على الإبادة الجماعية
السيد خامنئي: الطلاب الأميركيون كشفوا زيف حكومتهم تجاه حقوق الإنسان
هل تُعجّل مسيرة "يافا" اليمنية بوقف العدوان على غزة؟