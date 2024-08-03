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السبت 3 آب 2024 ساعة 15:03
استهداف سيارة على الحدود قرب نقطة المصنع.. ماذا في المعلومات الاولية؟
ووفقاً للمعلومات الاولية، ارتقى شهيد نتيجة الاستهداف الاسرائيلي على الحدود اللبنانية السورية.
وعلم أن المستهدف في الغارة هو سائق أجرة ويدعى تامر جمال عامر.
رقم :
1151745
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