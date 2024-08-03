الجيش السوداني يكشف عن حلف إستراتيجي يتشكّل لمواجهة "الدعم السريع"

وتوقّع العطا في حوارٍ مع التلفزيون السوداني الرسمي أن يستلم الجيش السوداني أسلحةً نوعيةً أخرى وقال إنّها "ستكون بداية لنهاية قوات الدعم السريع".

وكشف العطا أنّ حلفاً إستراتيجياً يتشكّل لصالح السودان من دولٍ كبرى، ومن دول في داخل الإقليم وخارجه، بعدما عملت قوى إقليمية على حصار السودان وعزله، حسب تعبيره.

وأوضح العطا أنّ الضباط المتشددين الذين أحالهم البرهان إلى التقاعد في فتراتٍ سابقة استوعبتهم قوات "الدعم السريع"، مضيفاً أنّ 95% من قيادات "الدعم السريع" ومستشاريه الذين يتحدثون باسم محمد حمدان دقلو (حميدتي) حالياً كانوا من حزب المؤتمر الوطني -الحاكم سابقاً- بزعامة الرئيس المعزول عمر البشير وكان بعضهم يشغل مناصب قيادية خلال ولايته.

وعن محاولة اغتيال البرهان، علّق العطا قائلاً إنّ "القوات المسلحة تضم مليوناً من القادة كلّهم البرهان وشمس الدين كباشي وياسر العطا".