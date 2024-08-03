مسيرة احتجاجية حاشدة في المغرب تنديدا باغتيال هنية

ورفع المشاركون صورا لهنية وقادة حماس والمسجد الأقصى وضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، والعلمين الفلسطيني والمغربي.

وانطلقت المسيرة من منطقة "باب الأحد" وسط الرباط، باتجاه مبنى البرلمان، حيث ردد المحتجون هتافات تحيي غزة والمقاومة وصمود الشعب الفلسطيني منها: "هنية رمز الكفاح"، و"المغرب وفلسطين.. شعب واحد مش شعبين"، و"كلنا فداء.. فلسطين الصامدة"، و"تحية مغربية للشهيد هنية".

وشهدت المسيرة ارتداء الأطفال للكوفية وملابس عليها شعار العلم الفلسطيني، ولافتات ورموز المقاومة الفلسطينية.

وندد المحتجون بصمت المجتمع الدولي تجاه ما تقترفه قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، ودعوا إلى "إسقاط التطبيع مع إسرائيل".