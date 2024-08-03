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السبت 3 آب 2024 ساعة 17:08

بزشكيان : على الاجهزة المعنية الوفاء بوعودها لخدمة زوار الاربعين

بزشكيان : على الاجهزة المعنية الوفاء بوعودها لخدمة زوار الاربعين
وفي تصريح له خلال اجتماع لجنة الاربعيينة الذي تراسه اليوم السبت، لفت بزشكيان بان مسؤولية توفير الخدمات المناسبة للزوار تقع على عاتق كافة الوزارات والمسؤولين المعنيين؛ محذرا من انه لا يقبل اي مبرر بشان التقصير في هذه الخدمات.
 
ومضى الرئيس الايراني الى القول : يجب التبيين للشعب اننا بصفتنا مسلمين وشيعة سائرين على نهج الامام الحسين (ع)، نبحث عن الحق، ومن هذا المنطلق فإن الزيارة الاربعينية من شانها ان تنشر مبادئ العدالة والدفاع عن الحق على نطاق واسع؛ الامر الذي ياتي ضمن التزاماتنا ايضا.
 
واردف قائلا : يجب تهيئة الارضية والظروف التي تتيح لشعبنا المشاركة في الزيارة الاربعينية باشتياق وطوع دون مواجهة المشاكل.
 
وختم الرئيس بزشكيان بالقول : من الضروري ان يتم التحكّم بتوقيت الرحلات وفترات البقاء بالنسبة للزوار، بان لا تزيد عن 6 ايام ذهابا وايابا؛ واكد على ان العمل بالبرامج والخطط المحددة سيؤدي الى معالجة المشاكل وتقديم افضل الخدمات للزوار من قبل المواكب والمسؤولين.
رقم : 1151751
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