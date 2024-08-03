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السبت 3 آب 2024 ساعة 17:14

سرايا القدس تتوعد: أيدينا طويلة وسنضرب حيث لا تتخيلون

سرايا القدس تتوعد: أيدينا طويلة وسنضرب حيث لا تتخيلون
وذكر بيان للسرايا، أنها ما زالت تقدم قادتها قبل الجند، وما زال سيفها مشرعا في كافة محاور القتال.
 
وأضافت أن تشكيلاتها المقاتلة "ليست بعيدة عن الرد الحتمي مع البنادق الحرة في محور المقاومة"، مؤكدة أن "أيادينا طويلة وسنضرب حيث لا تتخيلون وسنثأر للقادة والجند".
 
واستشهد 5 فلسطينيين صباح السبت في قصف الاحتلال الإسرائيلي استهدف مركبة شمالي مدينة طولكرم بالضفة الغربية المحتلة، بحسب مصادر محلية.
 
ووفقا لمدير مستشفى ثابت الحكومي بطولكرم الدكتور امين خضر الذي قال: "ارتقاء 5 شهداء، شهيد معروف الهوية وهو هيثم نور الدين بليدي (25 عاما) من مخيم طولكرم و4 شهداء أشلاؤهم متفحمة وصلوا إلى مستشفى ثابت الحكومي بعد استهدافهم بصاروخ من طائرة مسيرة قرب بلدة زيتا شمال طولكرم".
 
من جهتها، أفادت وكالة "شهاب" الفلسطينية باستشهاد "هيثم بليدي وهو أحد قادة كتائب القسام في طولكرم بعد قيام طيران الاحتلال بقصف مركبة كان يستقلها قرب بلدتي عتيل وزيتا شمالي طولكرم".
 
ووفقا لشهود عيان فقد اعتدى جيش الاحتلال على طواقم الإسعاف في محيط المركبة المستهدفة قرب طولكرم.
 
ومنذ شهور، عاد جيش الاحتلال إلى سياسة الاغتيالات عبر قصف المركبات في الضفة الغربية.
 
ويوجد في طولكرم، ومخيميها (مخيم طولكرم ومخيم نور شمس) مجموعات مقاومة من الشبان الفلسطينيين المطاردين من قبل قوات الاحتلال.
 
رقم : 1151756
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