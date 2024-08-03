قاليباف: الكيان الصهيوني كشف من جديد عن طبيعته العدوانية والوحشية

جاء ذلك في رسالة بعث بها رئيس البرلمان الايراني، اليوم السبت، الى الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله؛ معزيا ومهنئا اياه باغتيال القيادي في المقاومة الاسلامية الشهيد "السيد فؤاد شكر" على يد الكيان الصهيوني الغاصب في ضاحية بيروت.

وكتب قاليباف الى السيد نصر الله: ان الكيان الصهيوني يريد التعويض عن هزائمه والتغطية على جرائمه في غزة، لذلك لجأ الى اغتيال هؤلاء القادة لدى محور المقاومة، ولكي يمنعهم من نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم.

واضاف: ان هذا الشهيد العزيز، قام بدور اساسي في تعزيز اقتدار المقاومة امام الجناة والمحتلين العصابة الصهيونية المجرمة، في فلسطين ولبنان؛ مؤكدا بان تضحيات الشهيد السيد فؤاد شكر ونضاله على مدى السنوات المديدة ستبقى خالدة لدى اذهان الاحرار والمجاهدين في سبيل الحق والعدالة.

وتطلع قاليباف بالقول: ان دماء هذا الشهيد وسائر الشهداء والمجاهدين لدى جبهة المقاومة، ستهيء بفضل الباري عز وجل، الظروف لتحرير الاراضي المحتلة ووضع حد لانتهاكات هذا الكيان المجرم.

واكمل رئيس مجلس الشورى: اننا نأمل، في ظل التوجيهات الحكيمة لسماحة قائد الثورة، واستمرار المجاهدين لدى حزب الله وسائر فصائل المقاومة في تضحيات، بأن نشاهد استئصال هذا الورم السرطاني من جسد الامة الاسلامية.