تنظيم "القاعدة" يعلن اختطاف روسيَّين في النيجر

ويتضمن الفيديو، الذي نشرته مؤسسة إعلامية تابعة للتنظيم، ما يبدو أنّه تصريحات مسجَّلة للأسيرين.

وقال الشخصان، باللغة الإنكليزية، إنّهما روسيان كانا يعملان في شركة روسية جنوبي غربي النيجر، ولم يذكرا اسمها، مشيرين إلى أنه تم احتجازهما في منطقة مبانغا، التي تبعد نحو 60 كيلومتراً غربي العاصمة نيامي، بينما لم يذكرا متى تم اختطافهما.

وذكر أحد الرجلين أنّه جيولوجي، ووُلد في روسيا، لكنه مقيم بأوكرانيا. وقال الثاني إنّه من روسيا، ووصل إلى النيجر من أجل العمل، قبل شهر.

ولم يتضح متى أو أين تم تصوير الفيديو، بينما كان الرجلان يتحدثان أمام خلفية مصنوعة من القماش التقليدي في غربي أفريقيا. ولم يتضمن الفيديو طلب فدية.

وتقع منطقة مبانغا قرب حدود النيجر مع مالي وبوركينا فاسو، وتوجد فيها مناجم ذهب.

يُذكَر أن مجموعات متعددة تابعة لتنظيم "القاعدة" تنشط في كل من النيجر ومالي وبوركينا فاسو، وهي من أخطر الجماعات المتشددة في المنطقة، وسبق لها أن اختطفت مواطنين أجانب، تم الإفراج عنهم في وقتٍ لاحق.