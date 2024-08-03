أبرز تطورات طوفان الأقصى 3-8-2024

وأكّدت كتائب القسّام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، أنّها تخوض، منذ فجر اليوم، اشتباكاتٍ ضارية من مسافة الصفر ضدّ قوات الاحتلال المتوغلة التي تحاول التقدم في اتجاه منطقة "زلاطة" شرقي مدينة رفح جنوبي القطاع.

وتبنّت استهداف ناقلتي جند من نوع "نمر" وجرافتين عسكريتين من نوع "D9" ودبابة "ميركافا" بقذائف "الياسين 105" في منطقة "زلاطة" شرقي مدينة رفح جنوبي القطاع.

كما أشارت إلى أن الطيران المروحي الإسرائيلي هبط لإخلاء قتلى وجرحى جنود العدو إثر عمليات الاستهداف في منطقة "زلاطة".

كذلك، تمكن مقاتلو القسّام من قنص جندي إسرائيلي، باستخدام بندقية "الغول" القسامية، قرب المقبرة الشرقية شرقي مدينة رفح.

وعرضت كتائب القسّام مشاهد من استهداف موقع "صوفا" العسكري شرقي مدينة رفح جنوبي القطاع، وأوضح الإعلام العسكري للكتائب أنّ استهداف الموقع تم عبر رشقتين صاروخيتين من طراز "رجوم" عيار 114 ملم.

وأهدى المقاومون في الفيديو الرشقة الصاروخية إلى روح رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد القائد إسماعيل هنية.

إلى جانب ذلك، قصفت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بعددٍ من قذائف الهاون تجمعاً لجنود العدو على خط الإمداد في محور "نتساريم".

ونشرت سرايا القدس مشاهد من تدمير آلية عسكرية إسرائيلية عبر تفجير عبوة ثاقب "خرقية - برميلية" خلال التوغل الإسرائيلي شرقي مدينة خان يونس.

من جهتها، عرضت ألوية الناصر صلاح الدين مشاهد من إطلاق قذائف الهاون تجاه موقع قيادة وسيطرة الاحتلال الإسرائيلي في محور "نتساريم" شمالي المحافظة الوسطى.

كتائب المجاهدين، بدورها، أعلنت استهداف "محور نتساريم" بصاروخ "حاصب"، كما عرضت كتائب شهداء الأقصى مشاهد من استهداف مقر وتموضعات قيادة العدو في محور "نتساريم" ضمن عملية استحكام مدفعي وصاروخي.

وفي عملية مشتركة، استهدفت كتائب شهداء الأقصى وكتائب الأنصار، الجناح العسكري لحركة الأحرار الفلسطينية، مركز القيادة والسيطرة للقوات الإسرائيلية في موقع "فجة" العسكري، التابع للاحتلال، برشقة صاروخية مركزة.