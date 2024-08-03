السفارة الأمريكية بلبنان تدعو رعاياها لحجز أي بطاقة سفر متاحة للمغادرة

وقالت السفارة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني: نحضّ الراغبين بمغادرة لبنان إلى حجز أي بطاقة سفر متاحة لهم، حتى ولو كانت الرحلة لا تغادر على الفور، أو لا تتبّع الطريق الذي يشكّل الخيار الأوّل بالنسبة لهم.

واشارت الى انه "على الرغم من تعليق وإلغاء العديد من الرحلات إلّا أن خيارات النقل التجارية لمغادرة لبنان لا تزال متوفرة".

كما حثّت الحكومة البريطانية السبت مواطنيها في لبنان على مغادرة البلاد فورا، وسط مخاوف من اندلاع حرب شاملة بين الكيان الإسرائيلي وحزب الله ونزاع إقليمي أوسع نطاقا.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي في بيان: التوترات مرتفعة والوضع مرشح للتدهور السريع. وبينما نعمل على مدار الساعة لتعزيز وجودنا القنصلي في لبنان فإن رسالتي للمواطنين البريطانيين هناك واضحة وهي: غادروا في الحال.