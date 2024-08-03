أحدث العناوين :
بعد 300 يوم من إطلاق جبهة إسناد غزة: 2500 عملية لحزب الله ضد "الجيش" الإسرائيلي
9 شهداء في اعتداءين جويين للاحتلال على طولكرم في الضفة الغربية
"مصر تدعم لبنان".. هذا ما تبلغه وزير الخارجيّة!
السفارة الأمريكية بلبنان تدعو رعاياها لحجز أي بطاقة سفر متاحة للمغادرة
أبرز تطورات طوفان الأقصى 3-8-2024
تنظيم "القاعدة" يعلن اختطاف روسيَّين في النيجر
قاليباف: الكيان الصهيوني كشف من جديد عن طبيعته العدوانية والوحشية
قبل السباق .. انفجار يهزّ حلبة شهيرة لسباق السيارات
تحذير أميركي.. المجاعة في السودان ستكون الأشد في عقود
الصحة بغزة: 31 شهيدا و62 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
3 August 2024
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
آسيا
لبنان
سوریا
فلسطین
شهيد القدس
السعودیة
الیمن
البحرین
العراق
ایران
ترکیا
إفریقیا
مصر
تونس
لیبیا
المغرب
السودان
الصومال
الجزائر
موریتانیا
أوروبا
أمریکا
العالم الإسلامي
خاص لإسلام تایمز
أرشیف
أخبار
وجهة نظر
مقابلات
کاریکاتیر
تقاریر مصورة
فیدیوهات
تواصل معنا
من نحن
بحث
الصفحة الرئيسية
إفریقیا
مصر
0
السبت 3 آب 2024 ساعة 19:22
"مصر تدعم لبنان".. هذا ما تبلغه وزير الخارجيّة!
بدوره، شكر وزير الخارجية لنظيره المصري وقوف مصر، رئيساً وحكومة وشعباً، الى جانب لبنان في هذه الأوقات الصعبة، مشيراً إلى أن "دور مصر محوري لتغليب الحلول الدبلوماسية، بدلاً عن المغامرات العسكرية التي سوف تؤدي حتماً إلى حرب شاملة".
رقم :
1151794
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي
البريد الإلكتروني
تعليقك
أرسل
أهم الأخبار
الحرس الثوري يصدر بيانه الـ3 حول اغتيال الشهيد هنية وهذه تفاصيله
استشهاد شخص وإصابة اثنين آخرين جراء غارة للعدو الإسرائيلي على مدينة صور جنوب لبنان
3 آب 2024
آية الله النجفي يُعزّي حزب الله باستشهاد القائد فؤاد شكر
3 آب 2024
أحدث تقييم لحجم الضرر الناجم عن الحرب الإسرائيلية على غزة
3 آب 2024
الاحتلال يفرج عن الشيخ صبري بشرط الإبعاد عن الأقصى
3 آب 2024
الجزيرة: استشهاد قيادي في القسام جراء ضربة إسرائيلية على سيارة في الضفة الغربية
3 آب 2024
البنتاغون ينشر أسراب مقاتلات ومدمرات حربية جديدة في غرب أسيا
3 آب 2024
الصحة بغزة تحذر من استمرار منع توريد المعدات الصحية اللازمة
3 آب 2024
تعطل الموقع الإلكتروني لمطار بن غوريون بتل أبيب
3 آب 2024
غارتان إسرائيليتان على الحدود اللبنانية السورية
3 آب 2024
الاحتلال يقصف سيارة شمالي طولكرم.. والمقاومة تتصدى للاقتحامات في نابلس
3 آب 2024
الآلاف يحضرون للمشاركة بتشييع الشهيد اسماعيل هنية في الدوحة
2 آب 2024
من الذي يقف وراء محاولة اغتيال البرهان؟
2 آب 2024
أحدث العناوين
بعد 300 يوم من إطلاق جبهة إسناد غزة: 2500 عملية لحزب الله ضد "الجيش" الإسرائيلي
9 شهداء في اعتداءين جويين للاحتلال على طولكرم في الضفة الغربية
"مصر تدعم لبنان".. هذا ما تبلغه وزير الخارجيّة!
السفارة الأمريكية بلبنان تدعو رعاياها لحجز أي بطاقة سفر متاحة للمغادرة
أبرز تطورات طوفان الأقصى 3-8-2024
تنظيم "القاعدة" يعلن اختطاف روسيَّين في النيجر
قاليباف: الكيان الصهيوني كشف من جديد عن طبيعته العدوانية والوحشية
قبل السباق .. انفجار يهزّ حلبة شهيرة لسباق السيارات
تحذير أميركي.. المجاعة في السودان ستكون الأشد في عقود
الصحة بغزة: 31 شهيدا و62 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية
سرايا القدس تتوعد: أيدينا طويلة وسنضرب حيث لا تتخيلون
وقفات في مدن الضفة ضمن فعاليات 'اليوم الوطني والعالمي لنصرة غزة والأسرى'
استشهاد 4 فلسطينيين بقصف الاحـتلال سيارة مدنية في طولكرم
بزشكيان : على الاجهزة المعنية الوفاء بوعودها لخدمة زوار الاربعين
مسيرة احتجاجية حاشدة في المغرب تنديدا باغتيال هنية
الجيش السوداني يكشف عن حلف إستراتيجي يتشكّل لمواجهة "الدعم السريع"
استهداف سيارة على الحدود قرب نقطة المصنع.. ماذا في المعلومات الاولية؟
مادورو: فنزويلا ستكون دائما مع فلسطين
مستشار قائد فيلق القدس:إيران ستنتقم لدماء شهداء المقاومة من العدو الصهيوني
العراق..عمليات بغداد تعلن مضامين خطة تأمين زائري الأربعينية
الأكثر قراءة
ماذا قالت كل من ابنة وزوجة ابن هنية عن استشهاده؟؟
نجاة رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان من محاولة اغتيال بمسيرة شرقي السودان
موسكو: أمريكا انتهكت بروتوكولات منع الصدام في سوريا 3 مرات
فنزويلا تحذر من تهديد لسفارتها في الأرجنتين
الإفراج عن مئات السجناء بعفو ملكي ضمن برنامج "مصالحة"
شركات طيران تعلق رحلاتها لبيروت
بيان أولي لحزب الله حول العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية
مقتدى الصدر عن اغتيال إسماعيل هنية: انتصار الدم على الإرهاب
بطل جودو جزائري ينسحب من مواجهة 'إسرائيلي' في أولمبياد باريس
تشييع جثمان الشهيد اسماعيل هنية يوم غد في طهران
اجتماع رفيع المستوى بين "سوناطراك" و"بيكر هيوز" الأميركية
بدء مراسم تشييع الشهيد اسماعيل هنية في طهران
ترحيب لاتيني ودولي بفوز مادورو في الانتخابات الرئاسية لفنزويلا
بريطانيا تطالب كيان الاحتلال باتخاذ هذه الخطوة فوراً
وزير 'إسرائيلي' يطالب بطرد تركيا من الناتو
رسالة شكر من السيد نصرالله إلى جنبلاط
ترامب يهاجم حفل افتتاح أولمبياد باريس!
اعتداء إسرائيلي يستهدف مبنى سكنياً في الضاحية الجنوبية لبيروت
الأزهر يصب جام غضبه على مشاهد 'العشاء الأخير' المسيئة في باريس
مصدر قيادي في حزب الله: سنرد حتما على أي اعتداء 'إسرائيلي'
الأخبار الساخنة
مريم حسنين.. استقالة أول مسلمة وأصغر موظفة من الحكومة الأمريكية
بوتين في عيد النصر: لن نسمح لأحد بتهديدنا وقوتنا الاستراتيجية على أهبة الاستعداد
إخترنا لکم
الحرس الثوري يصدر بيانه الـ3 حول اغتيال الشهيد هنية وهذه تفاصيله
إغلاق معبر رفح ..إصرار إسرائيلي على الإبادة الجماعية
السيد خامنئي: الطلاب الأميركيون كشفوا زيف حكومتهم تجاه حقوق الإنسان
هل تُعجّل مسيرة "يافا" اليمنية بوقف العدوان على غزة؟