"مصر تدعم لبنان".. هذا ما تبلغه وزير الخارجيّة!

بدوره، شكر وزير الخارجية لنظيره المصري وقوف مصر، رئيساً وحكومة وشعباً، الى جانب لبنان في هذه الأوقات الصعبة، مشيراً إلى أن "دور مصر محوري لتغليب الحلول الدبلوماسية، بدلاً عن المغامرات العسكرية التي سوف تؤدي حتماً إلى حرب شاملة".