9 شهداء في اعتداءين جويين للاحتلال على طولكرم في الضفة الغربية

وسبق أن أفاد مصدر في الضفة الغربية في فلسطين المحتلة، بارتقاء 5 شهداء في الغارة التي نفذها "الجيش" الإسرائيلي على مركبة فلسطينية قرب بلدة "زيتا" في طولكرم، شمالي الضفة الغربية، صباح اليوم.

والشهداء التسعة هم: المسؤول في كتائب القسام، هيثم نور الدين بلبيدي، جمال إبراهيم أبو هنية، علي خليل أبو بكر، وأحد قادة سرايا القدس- كتيبة مخيم نور شمس عبد الجبار الصباغ، أحمد إبراهيم محاجنة، مؤمن كمال قرعاوي، مؤمن مشارقة، ثائر حميدي، يزن صامد أبو دغيش.

وفي وقتٍ سابق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل ظهر اليوم السبت، مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية، حيث شارك في عملية الاقتحام لإحداث تدمير في المخيم وحدة "دوفدوفان" وقوى "حرس الحدود".

وأشارت مصادر محلية فلسطينية أن قوات الاحتلال منعت طواقم الإسعاف من الاقتراب من مكان القصف بين "اكتابا" و"بلعا" شرقي طولكرم. كما ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية باتجاه منطقة الضاحية شرق نابلس.

ونعت فصائل العمل الوطني في طولكرم، شهداء المدينة، ومخيمي "طولكرم" و"نور شمس"، معلنةً الإضراب الشامل تنديداً بجريمة الاغتيال.

كذلك، تصدّى مقاومون من "ســرايا القدس-كتيبة نابلس"، فجر اليوم، لاقتحامٍ نفّذته قوات الاحتلال الإسرائيلي في محور شارع القدس، مُطلقين الرصاص نحو القوات المقتحمة.