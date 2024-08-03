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السبت 3 آب 2024 ساعة 20:04

بعد 300 يوم من إطلاق جبهة إسناد غزة: 2500 عملية لحزب الله ضد "الجيش" الإسرائيلي

بعد 300 يوم من إطلاق جبهة إسناد غزة: 2500 عملية لحزب الله ضد "الجيش" الإسرائيلي
وأفاد الإعلام الحربي بأنّ المقاومة نفّذت، حتى حينه، 1328 استهدافاً لمواقع حدودية، و422 استهدافاً لمستوطنات، و198 استهدافاً لنقاطٍ عسكرية، بالإضافة إلى استهداف 59 مُسيّرة وطائرة للعدو، و391 ثكنة عسكرية، و102 قاعدة عسكرية، موضحاً أنّ "مُعدّل العمليات خلال اليوم الواحد بلغ 9 عمليات".
 
خسائر الاحتلال
وأشار إحصاء المقاومة إلى أنّ خسائر الاحتلال البشرية بلغت أكثر من 2000 إصابة بين قتيلٍ وجريح، لم يقم الاحتلال بالإعلان عن معظمها بسبب سياسة التعتيم الإعلامي.
 
كما أوضح الإعلام الحربي أنّ خسائر العدو المادية بلغت 125 آلية عسكرية، و182 مركزاً قيادياً، و663 دشمة وتحصيناً، و450 تجهيزاً فنياً، و1050 وحدة استيطانية، بالإضافة إلى 4 مصانع عسكرية، و61 مربضاً للمدفعية، و12 منصّة قبة حديدية، ومنطادان تجسسيان، و8 طائرات مُسيّرة، و825 تموضعاً للأفراد.
 
وإلى جانب ذلك، وعلى صعيد جبهة العدو الداخلية، فقد بلغ شعاع المنطقة المُخلاة 5 كيلومترات، أما عمق الاستهداف فقد بلغ 35 كيلومتر، في حين أن عدد المستوطنات المخلاة بلغت 43 مستوطنة أُخلي منها نحو 230.000 مستوطن إسرائيلي.
 
الأسلحة المستخدمة
وفي السياق ذاته، نفذت المقاومة 485 عملية قصف بواسطة المدفعية، و 914 عملية بواسطة صواريخ أرض-أرض، و88 بواسطة الرشاشات وسلاح القنّاصة، وبلغ عدد الهجمات الجوية للمقاومة 69، كما استخدمت 148 صاروخ دفاع جوي، كما نفذت 742 هجوماً بواسطة الصواريخ الموجّهة.
 
أما العمليات المنفذة بواسطة الأسلحة المباشرة، فبلغ عددها 178 رماية،  إلى جانب 25 تمّ تنفيذها بواسطة بسلاح الهندسة.
رقم : 1151803
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