شهيدان في غارة للاحتلال على بلدة حولا جنوب لبنان

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، بأن الغارة الإسرائيلية على البلدة أدت إلى استشهاد مواطنين.



كما شنت طائرات الاحتلال غارة جوية على بلدة كفركلا، فيما أطلقت قنابل مضيئة فوق عدة قرى جنوب مدينة صور.