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الاثنين 5 آب 2024 ساعة 07:03

53 شهيدا وعشرات الجرحى والمفقودين منذ فجر الأحد

53 شهيدا وعشرات الجرحى والمفقودين منذ فجر الأحد
وحسب "المركز الفلسطيني للإعلام"، ان الدفاع المدني أوضح في بيان صحفي في وقت متأخر من مساء امس الاحد، التوزيع الجغرافي للشهداء، قائلا، أن 8 شهداء ارتقوا في محافظة الشمال، 38 شهيدًا في محافظة غزة، و7 بالمحافظة الوسطى.

ونوه إلى أن طيران الاحتلال الحربي قصف منزلًا مأهولًا لـعائلة العامودي بمنطقة شمال غرب مخيم جباليا، أسفر عنه ارتقاء 8 شهداء.

وأضاف أن 3 شهداء ارتقوا وفقد مواطنين جراء قصف سيارة مدنية على شارع صلاح الدين شمال دوار الكويت بـحي الزيتون جنوب مدينة غزة. مضيفًا أن 3 مواطنين استشهدوا نتيجة قصف إسرائيلي لمجموعة من المواطنين بـشارع النزاز بـحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وتابع أن مواطنين استشهدا وأصيب عدد من الجرحى نتيجة قصف إسرائيلي لمجموعة من المواطنين بمحيط مفترق دولة بـحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

ولفت النظر إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت، عصر يوم الأحد، مجزرة بحق النازحين والمدنيين بمدينة غزة، استشهد على إثرها 30 مواطنًا فلسطينيا وأصيب وفُقد العشرات نتيجة قصف مدرسة حسن سلامة بحي النصر.

وارتقى 4 شهداء وأصيب 15 مدنيًا؛ نتيجة قصف خيمة للنازحين داخل مستشفى شهداء الأقصى، إلى جانب استشهاد 3 مدنيين وإصابة آخرين نتيجة قصف إسرائيلي لمنزل يعود لـعائلة “الحسنات” غرب دير البلح.

محطات التحلية خارج الخدمة
ونبه “الدفاع المدني” إلى أنه ولليوم الـ 24 على التوالي ما زالت محطات تحلية المياه في محافظتي غزة والشمال خارجة عن الخدمة لعدم توفر الوقود.

واستدرك: “ما زالت مستشفيات محافظتي غزة والشمال تعاني من نقصٍ في الوقود والمستلزمات الطبية؛ مما أدى إلى تعرض حياة آلاف المواطنين للموت”.

ونبه إلى أن قوات الاحتلال قصفت بناية حسنية بشارع الشهداء مقابل مول مترو وسط مدينة غزة، واستهدفت منزلًا يعود لعائلة “سلامه” بمنطقة الصناعة وسط المدينة.

ولفت النظر إلى أنه لليوم الـ 10 على التوالي ما زالت منطقة تل الهوا تتعرض لعمليات قصف إسرائيلي بالتزامن مع تمركز الجيش في شارع 8 ومحيط منطقة البراء وبرشلونة.

واستطرد: “ما زال هناك خطر كبير من التوجه إلى شارع 8 الواصل من مفترق دولة وصولا لدوار النابلسي، وما زالت قوات الاحتلال تمنع دخول غاز الطهي منذ بداية الحرب وحتى هذه اللحظة”.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ 88 على التوالي، وفقًا لبيان “الدفاع المدني”، منع دخول الخضار والفواكه والمجمدات والمواد الأساسية لمحافظتي غزة والشمال.

وقصف الاحتلال، في المحافظة الوسطى، أمس الأحد، غرفة ماتور مياه في منطقة الحساينة غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
رقم : 1152028
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