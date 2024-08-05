الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 5 آب 2024 ساعة 07:09

باقري ينتقد دعم الدول الاوروبية واميركا لجرائم الكيان الصهيوني

باقري ينتقد دعم الدول الاوروبية واميركا لجرائم الكيان الصهيوني
جاء ذلك خلال اجتماع وزير الخارجية الايراني بالوكالة علي باقري في طهران الاحد مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي والوفد المرافق له.

وشدد باقري على النهج المبدئي الذي تتبعه الجمهورية الإسلامية الإيرانية في تطوير العلاقات مع الدول المجاورة والإسلامية، وتاكيد قائد الثورة الاسلامية بشكل صريح على استمرار هذا النهج في مجال السياسة الخارجية الإيرانية، ضد جهود أعداء العالم الإسلامي الرامية لتحويل الاختلافات إلى خلافات وتحويل الخلافات الى نزاع وصراع في المنطقة ، ومساعي إيران لمواجهة ذلك من خلال انتهاج سياسة الجوار بشكل جدي.

وأوضح: إن اغتيال إسماعيل هنية باعتباره مفكراً دينياً وحافظاً للقرآن الكريم وسياسياً بارزاً في العالم العربي وشخصية فلسطينية كبيرة ومجاهداً كبيراً في المقاومة الإسلامية، هو عمل مخالف لكل معايير القانون والأعراف الدولية، وانتهاك للأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين، فضلا عن انتهاك سلامة الأراضي والسيادة الوطنية للجمهورية الإسلامية، الامر الذي يجعل الرد الحاسم على هذه الجريمة أكثر ضرورة.

وانتقد باقري بشدة النهج الذي تتبعه الدول الغربية، وخاصة اميركا وبعض الحكومات الأوروبية، في دعم جرائم الكيان الصهيوني ومنع صدور ولو بيان واحد في مجلس الأمن الدولي يدين الجريمة الإرهابية الأخيرة لهذا الكيان وأضاف: إن السبب الرئيسي لاستمرار وتكثيف عدوان العصابة الإجرامية في تل أبيب هو الدعم من أمريكا وبعض الحكومات الأوروبية لهذا الكيان الشرير في المنطقة.

وفي إشارة إلى التاريخ الطويل للكيان الصهيوني في اللجوء إلى العدوان والإرهاب ضد قادة المقاومة الفلسطينية في الدول الأخرى، قال باقري: يجب على إسرائيل أن تتلقى ردا حازما وقاسيا حتى تدرك أن الوحشية الأمنية لها تكاليف باهظة.

بدوره اعرب وزير الخارجية الأردني، عن ارتياحه لزيارته إلى طهران وثمن حسن الاستقبال الذي حظي به من قبل وزير الخارجية الايراني بالوكالة، وأكد على الجهود الخاصة التي يبذلها ملك الأردن لتطوير العلاقات مع إيران، وقال: العلاقات الأردنية الإيرانية قديمة وأخوية، ونحن ندعو الى تعميق العلاقات الطيبة والأخوية مع إيران، وعازمون على إجراء حوار صريح وشفاف لإزالة العقبات وتحسين العلاقات.

وأشار أيمن الصفدي إلى موقف بلاده المبدئي بإدانة العدوان الإسرائيلي، بما في ذلك العدوان غير القانوني باستهداف السيد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران، وقال: ان الأردن كان البلد الاول الذي ادان هذا العمل الإسرائيلي الذي انتهك السيادة الوطنية لإيران، والقوانين الدولية، ورسالتنا الواضحة هي ضرورة وقف الحرب وجرائم وعدوان "إسرائيل" في غزة والمنطقة.

كما أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الأردني موقف بلاده المبدئي تجاه القضية الفلسطينية باعتبارها الأولوية الأولى في السياسة الخارجية الأردنية، وشدد على إدانة العدوان الإسرائيلي وجرائمه، وعلى استخدام الأردن كل طاقاتها لاقرار حقوق الشعب الفلسطيني.

وأكد استعداد بلاده لمواصلة المشاورات والمباحثات السياسية لمتابعة مسيرة تطوير العلاقات الثنائية وأيضا تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.
رقم : 1152032
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
نتنياهو يتهيأ للاختباء تحت الأرض لفترة طويلة
نتنياهو يتهيأ للاختباء تحت الأرض لفترة طويلة
في اليوم 304 للعدوان.. الاحتلال يواصل ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة
في اليوم 304 للعدوان.. الاحتلال يواصل ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة
5 آب 2024
سلطات كوريا الشمالية أعلنت نقل 250 قاذفة صواريخ إلى الحدود بين الكوريتين
سلطات كوريا الشمالية أعلنت نقل 250 قاذفة صواريخ إلى الحدود بين الكوريتين
5 آب 2024
53 شهيدا وعشرات الجرحى والمفقودين منذ فجر الأحد
53 شهيدا وعشرات الجرحى والمفقودين منذ فجر الأحد
5 آب 2024
حزب الله يستهدف
حزب الله يستهدف 'أييليت هشاحر'.. والاحتلال يقر بإصابات
5 آب 2024
شهيدان في غارة للاحتلال على بلدة حولا جنوب لبنان
شهيدان في غارة للاحتلال على بلدة حولا جنوب لبنان
5 آب 2024
الحرس الثوري يصدر بيانه الـ3 حول اغتيال الشهيد هنية وهذه تفاصيله
الحرس الثوري يصدر بيانه الـ3 حول اغتيال الشهيد هنية وهذه تفاصيله
3 آب 2024
استشهاد شخص وإصابة اثنين آخرين جراء غارة للعدو الإسرائيلي على مدينة صور جنوب لبنان
استشهاد شخص وإصابة اثنين آخرين جراء غارة للعدو الإسرائيلي على مدينة صور جنوب لبنان
3 آب 2024
آية الله النجفي يُعزّي حزب الله ‌‏باستشهاد القائد فؤاد شكر
آية الله النجفي يُعزّي حزب الله ‌‏باستشهاد القائد فؤاد شكر
3 آب 2024
أحدث تقييم لحجم الضرر الناجم عن الحرب الإسرائيلية على غزة
أحدث تقييم لحجم الضرر الناجم عن الحرب الإسرائيلية على غزة
3 آب 2024
الاحتلال يفرج عن الشيخ صبري بشرط الإبعاد عن الأقصى
الاحتلال يفرج عن الشيخ صبري بشرط الإبعاد عن الأقصى
3 آب 2024
الجزيرة: استشهاد قيادي في القسام جراء ضربة إسرائيلية على سيارة في الضفة الغربية
الجزيرة: استشهاد قيادي في القسام جراء ضربة إسرائيلية على سيارة في الضفة الغربية
3 آب 2024
البنتاغون ينشر أسراب مقاتلات ومدمرات حربية جديدة في غرب أسيا
البنتاغون ينشر أسراب مقاتلات ومدمرات حربية جديدة في غرب أسيا
3 آب 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الحرس الثوري يصدر بيانه الـ3 حول اغتيال الشهيد هنية وهذه تفاصيله
إغلاق معبر رفح ..إصرار إسرائيلي على الإبادة الجماعية
السيد خامنئي: الطلاب الأميركيون كشفوا زيف حكومتهم تجاه حقوق الإنسان
هل تُعجّل مسيرة "يافا" اليمنية بوقف العدوان على غزة؟